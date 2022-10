El caso Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. Los delitos cometidos, no fueron actos generalizados. Si bien es cierto dicho crimen fue cometido en contra de muchas víctimas, también lo es que dichos actos no fueron realizados de forma sistemática y de acuerdo con una política preconcebida que les hubiera permitido la realización repetida del crimen. Fue un homicidio masivo, que dejó al descubierto la añeja y estrecha relación del gobierno con el crimen organizado en los tres niveles.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad sobre el “Caso Ayotzinapa”, ha señalado que "Fue el Estado". Acusó al general retirado Rodríguez Pérez de haber ordenado el homicidio de seis estudiantes, sin embargo, lo que no cuadra, es que fue vinculado a proceso por supuestos vínculos con el crimen organizado y no por homicidio.

La inverosímil propuesta fáctica de la fiscalía especial del caso, generó que la FGR se desistiera de 21 órdenes de aprehensión basadas exclusivamente en entrevistas de testigos “colaboradores” que pertenecían a la organización delincuencial Guerreros Unidos.

Estos testigos colaboradores, quienes de acuerdo a los datos de prueba que obran en las carpetas de investigación, se les considera responsables del secuestro y homicidio de los tristes célebres 43. Los testigos colaboradores, a quienes ya les fue otorgada su libertad, no obstante haber confesado su participación en los hechos, en sus entrevistas denuncian a las autoridades que los detuvieron y posteriormente liberados por violaciones al debido proceso. El desistimiento se traduce en el reconocimiento público que dichas órdenes de aprehensión carecían de sustento, de evidencia ni siquiera de indicios objetivos.

¿Cuándo dejaron de investigar y ejercitar acción penal contra los autores mediatos e inmediatos del homicidio masivo? ¿Porqué en su lugar concentrarse en imputar a varios militares y a los encargados en aquel tiempo de procurar justicia en este caso? Murillo Karam está vinculado a proceso con datos de prueba que dejan mucho que desear, por su probable responsabilidad al ocultar datos de la investigación sobre los hechos delictivos de la “verdad histórica”.

83 órdenes de aprehensión fueron giradas, para imputar y vincular a proceso a quienes tuvieron la responsabilidad de investigar y procurar justicia. Sutentándose en una débil e inverosímil teoría del caso que descansa sobre la propuesta fáctica que los delitos cometidos ese día en Iguala fueron realizados por el Estado. Claro que deben investigar y castigar a quienes no cumplieron con su obligación de procurar justicia, que los procesen y condenen si se acredita su responsabilidad penal.

Sin embargo, ¿Qué pasó con los 120 responsables pertenecientes a Guerreros Unidos que participaron en los hechos? Se les ha decretado la libertad por presuntamente haber sido torturados. Solo en 9 de los 120 casos, la CNDH consideró que si hubo tortura. Lo anterior, de acuerdo a su propia investigación y a la implementación del Protocolo de Estambul.

Este caso siempre ha sido un cochinero, un manejo insalubre de las facultades de investigación de la autoridad ministerial, un caso local convertido en federal, un manejo de crisis mediática que fue el principio del fin de la frívola administración de Peña Nieto.

La nueva y absurda verdad de Encinas la basa en testimonios de delincuentes liberados por presuntas torturas. Solicitan y obtienen órdenes de aprehensión para luego desistirse de ellas, Encinas y su fiscal especial se enredan. El fiscal especial renuncia. El presidente le da el espaldarazo a Encinas y al Gertz, que obran en lados diferentes de la historia. Se mete de lleno en el caso como si él fuera un policía, fiscal y juez. Le pide al General Secretario se entreguen cinco responsables. Son procesados por un tribunal ordinario pero se encuentran en prisión preventiva dentro de una prisión militar.

Todo lo que rodea este caso es y ha sido una absoluta violación al proceso penal. Al día de hoy, la única verdad es que los únicos beneficiados han sido los asesinos de los 43 normalistas, quienes hoy gozan de absoluta libertad y se divierten al ver cómo se confronta la verdad histórica con la nueva verdad del caso Ayotzinapa.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

