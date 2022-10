Carta por la defensa de nuestros alimentos

Integrantes del Senado de la República:

El campo y las familias mexicanas los necesitan para defender su economía e ingresos. Para defender a los millones de trabajadores del campo, y a las exportaciones de los productos mexicanos que generan miles de millones de dólares para México cada año. Defiendan el progreso tecnológico frente a la ideología, la seguridad alimentaria frente a la dependencia extranjera, y la disponibilidad de alimentos frente al hambre.

La propuesta que se debate en el Senado para prohibir de manera abrupta el uso de plaguicidas, y obligar a usar los bioinsumos, sería el fin del sector agropecuario, mayor inflación y pobreza.

Los plaguicidas son indispensables para que las plagas y las enfermedades del campo no destruyan los cultivos. Así como los humanos tomamos medicinas, las plantas requieren tratamientos para crecer fuertes y sanas. Bien utilizados, regulados y supervisados, no representan un riesgo para la salud. Todos los países utilizan plaguicidas.

Quienes quieren prohibir su uso presentan posiciones ideológicas, no evidencia científica. Para “defender” la salud y al medio ambiente (todos lo queremos), se pone en riesgo la productividad del campo, que podría caer entre 30 y 60%, se perderían miles de empleos y, lo que es peor, los precios de alimentos y la inflación subirían.

Los países de los que importamos productos como maíz, trigo, o arroz usan plaguicidas, semillas genéticamente modificadas (que México prohíbe usar) y tienen muchos subsidios al campo, que nosotros no tenemos. Si se prohíbe el uso de plaguicidas como dice el dictamen de la Comisión de Salud, seríamos más dependientes alimentariamente, porque produciríamos menos y tendríamos que importar lo faltante que de todas maneras contendría plaguicidas y fertilizantes derivados del petróleo.

Si otras potencias productoras de alimentos como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina o los europeos permiten el uso de plaguicidas y el glifosato, es porque su uso no es por sí mismo nocivo para la salud. Lo que es nocivo es que no se regule bien,y que las autoridades no verifiquen su uso.

Si queremos una producción de cultivos 100% orgánica, requerimos gran inversión en tecnología y que sea accesible a todos, subsidios y una planeación y paulatinidad que no generen escasez, mercado negro, alza de precios, pérdida de empleos y hambre.

Los países que han prohibido tajantemente estos insumos necesarios, y han impuesto la producción orgánica de un día para otro, como Sri Lanka, han pagado caro su decisión. Hambruna, miseria, precios más caros, gente sin trabajo y malestar social.

Negar el avance de la tecnología y las prácticas seguras en los cultivos, es negar siglos de conocimiento.

Hoy, los plaguicidas son más seguros y eficientes, porque ha sido la ciencia, y no los dogmas lo que ha guiado el camino.

Todos queremos alimentos seguros y saludables. Pero también alimentos suficientes y accesibles. Si por ideología se ignoran la realidad y la ciencia, tendremos un escenario en el que, por ejemplo, se elevaría el costo de la carne al alimentar al ganado con granos, y el kilo de tortilla de 21 pesos, podría costar 70.

Senadores: sí, hay camino. Hay que encontrarlo en la ciencia, las mejores experiencias y la previsión de las consecuencias. No en prejuicios.



CUMULONIMBOS. “Encontremos el balance entre el futuro sustentable que queremos y que los mexicanos no tengan hambre por falta de alimentos o porque son demasiado caros. Es criminal que miles pierdan su empleo y millones pasen hambre”. Rogelio García.

