Buen balance

Al cierre del tercer trimestre del año, los resultados alcanzados por Grupo Lamosa, que preside Federico Toussaint Elosúa, muestran crecimientos favorables a pesar del entorno de negocios complicado. Y es que las ventas totales reportadas por la empresa en este periodo ascendieron a 26 mil 878 millones de pesos, un crecimiento del 40 por ciento en comparación con las registradas en el mismo lapso de 2021, que fueron de 19 mil 178 millones, de acuerdo con el reporte que entregó la firma a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Excluyendo los ingresos correspondientes a las adquisiciones de Roca Tiles adquirida en septiembre de 2021, y de Fanosa, incorporada en el negocio de adhesivos a partir de enero del 2022, el crecimiento en ventas se ubicaría en un 10 por ciento. En línea con la estrategia de crecimiento y diversificación implementada en los últimos años, ha logrado depender en menor medida del mercado doméstico. Las ventas acumuladas realizadas en México al cierre del tercer trimestre ascendieron a 15 mil 356 millones de pesos, cifra que representó un incremento del 24 por ciento en comparación con la registradas al cierre del tercer trimestre del 2021. El crecimiento en las ventas nacionales estuvo impulsado por la incorporación en México de Fanosa, empresa dedicada a la fabricación de productos de Poliestireno Expandido (EPS). Las ventas al exterior mostraron también un crecimiento del 69 por ciento al ubicarse en 11 mil 523 millones de pesos, lo cual estuvo impulsado por la incorporación de Roca Tiles antes mencionada, con operaciones en España, Brasil y los Estados Unidos. La fortaleza financiera de Grupo Lamosa –el segundo fabricante de cerámica más grande del mundo, con operaciones en nueve países de América y Europa–, y la implementación adecuada de su estrategia de crecimiento y diversificación han permitido enfrentar de mejor manera los retos que se presentan en cada uno de los mercados donde opera, capitalizando las oportunidades en beneficio de sus accionistas.

La única plataforma de movilidad que puede llevar y recoger pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es Uber, que dirige Juan Pablo Eiroa. Ante la duda de algunos usuarios, la empresa dio a conocer que de acuerdo a las resoluciones judiciales vigentes, no se necesita un permiso federal para viajar desde y hacia cualquiera de las terminales del aeropuerto haciendo uso de la plataforma. Derivado de esta situación, los servicios de movilidad de Uber se mantienen sin cambios, los usuarios pueden hacer uso de la plataforma sin temor a ser multados o a que su viaje sea afectado por las autoridades. Uber es una opción fundamental para llevar a los cientos de miles de pasajeros que llegan al AICM, una terminal que no se da abasto con el servicio de taxis que tiene. La compañía no busca sustituir a taxis de sitio, sino ayudar a desatorar un lugar que es la puerta de entrada para el turismo a México.

