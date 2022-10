Nueva oleada de ataques a la 4T

La intervención a los servidores de la Sedena, la especulación sobre la salud de AMLO, al grado de intentar plantear casi su incapacidad física para mantenerse en el encargo; y por su puesto el anuncio de la publicación del libro “El rey del cash”, representan la penúltima oleada contra el gobierno de López Obrador (la última vendrá en la precampaña y campaña 2024), ésta es quizá la mejor articulada en términos de narrativa y aunque es igualmente falsa que las anteriores, sería un error subestimarla o banalizar la respuesta a ella.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Uno de los grandes aportes del movimiento que encabeza AMLO es el avance en la concientización de la ciudadanía, el desarrollo de una población más crítica y analítica que dejó de ver la política como un asunto ajeno o exclusivo de “los políticos”. Una ciudadanía que desmenuza la compleja realidad y que puede por tanto discutir prácticamente de cualquier tema de la vida pública del país, por ello no sólo no resulta deseable sino hasta contradictorio que el sector de opinadores identificados como cercanos a la 4T, pretendan asumir la “defensa del movimiento” con lo que ha sido una de las peores prácticas de la derecha insertada en los medios de comunicación masiva: la caricaturización de la realidad.

Se dedica una buena cantidad de tiempo y tinta a repetir que la derecha esta moralmente derrotada (aseveración con la que coincido) entonces por qué no explicar más con argumentos que con frases hechas, por qué no aportar más datos y menos lugares comunes. Si como se repite el pueblo ya adquirió su mayoría de edad por qué no hablarle de ese modo. El lenguaje en las redes por parte de la derecha es de una pobreza intelectual notable, pero la escasez de ideas al margen de lo que menciona López Obrador en las mañaneras por parte del movimiento de la 4T también comienza a serlo.

A la ciudadanía se le puede explicar con toda precisión si se estaban realizando tareas de mantenimiento a los servidores de la Sedena, también se le puede explicar que una persona como AMLO logra tener un desempeño físico sobresaliente a pesar de su edad en la Presidencia de un país tan grande y complejo como el nuestro, la gente sabe que el movimiento ha vivido de aportaciones (de algunos funcionarios militantes sí), pero también y sobre todo del propio pueblo o ya se olvidaron las alcancías que se colocaban en los módulos para afiliar a simpatizantes de AMLO. Nada de eso es nuevo, pero se le concede a la derecha la iniciativa para que parezca nuevo.

Ante esta nueva ola de ataques el morenismo debe tomar iniciativa. Ser distinto es comportarse distinto, actuar distinto, reaccionar distinto. La deshumanización es característica de la derecha, por lo tanto, quienes se asumen como voceros de la 4T no debieran permitirse expresiones como las conocidas en el caso del padre de Mauricio Tabe. Somos distintos, demostrémoslo.

POR DANIEL SERRANO

