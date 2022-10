¿La mano de Sheinbaum?

Eso señala Ricardo Monreal. El coordinador de los senadores de Morena nos lo dice con todas sus letras: la mano detrás del ataque de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer platicamos con él.

“La persona de Campeche está siendo simplemente un instrumento de otros niveles para intentar descalificarme. Desde hace varios meses, lo he dicho, hay una estrategia –hemos hecho un estudio para demostrar los ataques en redes, de quienes un día me atacan y al otro alaban a la jefa de gobierno-. Es un error, es un error grave, es un exceso desmedido de abuso de poder y lo voy a demostrar”, asegura.

¿Detrás de lo publicado por Sansores está la mano de la jefa de Gobierno?, le pregunto.

“Sin duda. Para mí sí, pero serán los órganos de justicia quienes lo determinen. Pero las conjeturas hacia allá apuntan”, señala.

¿Ante qué estamos, en la trama que lo colocó como protagonista del pasado ‘Martes del Jaguar’ de la gobernadora, que exhibió supuestas conversaciones de Monreal con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ‘Alito’?, pregunto.

“Es un drama, como en la época de Los Miserables. Es una estrategia para tratar de sacarme de la jugada. No creo que les vaya a resultar. Creo que es un error táctico, de quien diseñó esto.

“Es el intento de tratar de liquidarme. Es un error porque está afectando a Morena, por la falta de prudencia de quien está haciendo eso o quien ha ordenado eso. Se puede genera, como dijo el presidente, un bumerang con está acción tan fuera de lo ortodoxo y la cortesía política.

“El hombre público, la mujer pública, o servidores públicos, tienen que tener varias características; una de ellas es la prudencia, porque su función pública afecta a la sociedad y afecta a su gobierno y a la gente que gobierna. Ella (Sansores) no se caracteriza por ello. A mí me extraña que me haya mencionado, no he tenido diferencias con ella en ningún momento de mi vida pública. He tenido con otros, y es público, como el gobernador de Veracruz (Cuitláhuac García), por su arbitrariedad, autoritarismo e ilegalidad, pero con ella nunca tuve una diferencia”, dice.

Y sobre el supuesto chat con ‘Alito’: “La conversación es totalmente falsa (…) mi denuncia va a ir para adelante, porque no podemos aceptar la ilegalidad. No lo podemos admitir (…) No voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la ley y la Constitución. Será una denuncia contra la gobernadora, que además utilizó recursos públicos, porque la televisora (donde se difundió) es pública”.

¿Sheinbaum es la mano detrás del ataque? Eso piensa Monreal. Los ánimos están calientitos.

-Off the record

En hombros entró y en hombros salió del Congreso capitalino el secretario de Seguridad en la CDMX Omar García Harfuch. Ayer tuvo un día de campo lleno de halagos de propios y extraños. Nomás faltó que le dijeran candidato a jefe de gobierno, aunque muchos lo pensaron y más de uno en corto lo comentó.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ