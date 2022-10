¿Qué se necesita para que México se indigne y reaccione?

Un país que pierde la capacidad para indignarse ante los abusos de su gobierno, está condenado a perder su democracia. A mí me agravia lo que este gobierno hace con México, pero también me frustra que la mayoría de los mexicanos se lo permitamos pasivamente.

Todos los días el lopezobradorismo miente y se exhibe una nueva prueba de su corrupción e incompetencia. Sin embargo, buena parte de la ciudadanía parece adormecida. En cualquier otro sexenio la creciente pobreza y violencia, el deterioro de los servicios de salud, los excesos e impunidad de la clase gobernante, el autoritarismo, eso y mil cosas más que están sucediendo, hubieran provocado indignación, agravio, protestas; en este régimen generan resignación.

Claro que hay gente enojada y voces valientes que denuncian los atropellos, pero no ha sido suficiente. Ocurre algo paradójico: aunque hay un creciente desencanto con los resultados del gobierno, el Presidente mantiene una aprobación mayoritaria y estable que (aunque en menor porcentaje) se traduce en respaldo electoral a su proyecto. ¿Por qué?

Hay que decirlo: una parte de la ciudadanía aún es apática. A mucha gente, lo mismo clases medias, populares o élites, parece resultarles indiferente lo que pasa en el país mientras no crean que afecta su comodidad inmediata e individual. Para colmo, varios líderes de opinión, que deberían ser la consciencia crítica nacional, aún buscan “entender”, “matizar” y normalizar al gobierno. Algunos, ingenuamente piensan que, en 2024, de Morena emergerá la “izquierda progresista”. Sí, de esos mismos perfiles que hoy aplauden la militarización.

Hay quienes argumentan que los que antes movilizaban el agravio hoy están en el gobierno. Otros insisten en que los escándalos son tantos, tan permanentes, que terminan abrumando al público y provocando conformismo. Algunos señalan que las injurias del pasado aún pesan más que los abusos del presente. Y claro, no ayuda la actitud irresponsable de algunas oposiciones, como el PRI de “Alito”, que traicionó a millones de electores; o la alcaldesa aliancista de Cuauhtémoc, quien vive entre los problemas judiciales y la frivolidad.

Habría que reflexionar también si los críticos, los ya indignados, estamos hablándonos entre nosotros mismos, en la autocomplacencia de nichos como Twitter, chats y foros ciudadanos poblados por los de siempre. Es cierto que muchas veces, en lugar de contagiar la indignación a los ciudadanos indecisos o lopezobradoristas desencantados, varios opositores parecen más interesados en regañarlos. Los críticos más serios suelen ser voces académicas, cuyo mensaje no es tan accesible. Las voces con más credibilidad, de las víctimas y sus familias, muchas veces quedan opacadas por la estridencia y el insulto que domina el debate político.

En fin, hay muchas posibles razones del adormecimiento nacional. Lo cierto es que, si se normaliza la apatía, si no nos indignamos y reaccionamos, podemos llegar a un punto de no retorno. El siguiente objetivo del gobierno es sustituir al INE por un organismo subordinado; y si eso sucede, se acabaron las elecciones libres. No hay que esperar a que ocurran los desastres para inconformarnos, ni perder la sana costumbre de indignarnos, porque se requiere una dosis de agravio para despertar. ¿Qué se necesita para que México se indigne y reaccione?

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

COLABORADOR

@GUILLERMOLERDO

MBL