¿Cuántas Claudias más en el PRI?

La nueva filtración de Layda Sansores dejó más y nuevos heridos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No se sabe si la información divulgada es verídica, pero cumplió sus objetivos: desviar la atención que duelen al país de forma cotidiana para centrar la mirada en el escándalo y profundizar la crisis de la dirigencia nacional del PRI.

La revelación de una supuesta conversación entre Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Moreal, incrementó los pleitos internos al darse a conocer una posible traición:

Moreno habría entregado a su propia candidata, Claudia Anaya, candidata del PRI al gobierno de Zacatecas, al negociar con el coordinador de Morena el proceso de la designación de candidatos para favorecer al hermano de Ricardo Monreal con la designación de David Monreal. “Quedamos que en Zacatecas va hombre y sin alianza”, supuestamente escribió el senador al líder nacional del tricolor.

A partir de ayer, son dos Claudias en contra de Alito. Claudia Anaya se suma a Ruiz Massieu, ya firmó su declaración de guerra:

“Para mí esto significa una gran traición pero no solamente una traición a mi persona, es una traición a la militancia de un partido. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política”.

No se sabe si la filtración es ficción o realidad, pero Layda ha sido clave para mermar a la Coalición y profundizar las heridas en el Revolucionario Institucional.

Moreno cada día tiene más frentes abiertos fuera y dentro de su partido. ¿Terminará su periodo en el PRI?

En la disputa por el poder interno en Morena a Ricardo Monreal le salieron defensores, entre ellos, un homólogo en el Senado, con quien se decía que estaba enfrentado: Higinio Martínez, el aspirante a gobernar el Estado de México, derrotado por la maestra Delfina Gómez.

¿Será el inicio del fin de la unidad en la entidad? Es que Delfina Gómez apoya con todo a Claudia Sheinbaum Pardo, rumbo a la candidatura presidencial y también al revés: lo que pase con Delfina en la elección local será clave para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 2024.

UPPERCUT: Eran bien buenos como oposición para exigir rendición de cuentas y hasta billetes aventaban en las comparecencias por informes de gobierno, entre ellos, uno de los que ahora incumplen la ley para presentarse ante el Congreso. Cero y van tres que no van ante legisladores: el secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; el de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y ahora el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),

Manuel Bartlett.

