Un partido sin líder

Que pasa cuando una organización política que históricamente se ha conducido con la cultura de ser y hacer con la inspiración y guía de un liderazgo, con militantes y seguidores que escuchan y atienden a toda prueba, aunque sea “institucionalmente” y que de repente, esa organización, sé queda acéfala, es decir, sin cabeza ni “liderazgo real” y con decaída autoridad moral.

Para el caso del estado de México, tal parece que la militancia se encuentra en medio de un evidente vacío ideológico, sin narrativa y con un liderazgo ausente.

Actualmente la dirigencia nacional del PRI está más desacreditada que nunca, su autoridad moral lastimada, su credibilidad es mínima, y la desconfianza de importantes sectores de su militancia y de la sociedad, no confían en ella.

Por su parte, en el estado de México, el priismo resiente las consecuencias de tener una dirigencia estatal, con ausencia total de

convicción reflejada en sus mensajes, con los que apenas, alcanza a comunicar desánimo. Dice que nada pasa, que todo está bien, pero que si pasa.

Es una dirigencia que parece que está, pero que al mismo tiempo no está, que dice, pero que no cree lo que dice, y lo que hace,

parece que no se nota, más allá de los espectaculares personales, que fueron instalados. Esos anuncios si se notaron, sin comprender nunca, que beneficios obtuvo el partido con dicha instalación, que justificaran, tan notable inversión, en tiempos de crisis política y económica.

Las dirigencia nacional y estatal están en serias dificultades de autoridad, y credibilidad entre sus militantes. Por si fuera poco, esa misma militancia, resiente en silencio, lo que parece ser, una “sana distancia” con el poder político de la entidad, hecho que aumenta el sentimiento de orfandad.

El deterioro de la imagen del partido en términos generales, la avasallante narrativa de morena en contra del PRI, el «entusiasmo

relativo» de los leales y comprometidos priistas que no se rinde, que no claudican, pero que resienten la falta de liderazgo, son solamente algunos de los ingredientes, que no ayudan al revolucionario institucional en tiempos, donde ya suenan los tambores de guerra, y que para entonces deberían estar listos, con la unidad política y el más alto entusiasmo de sus militantes, para enfrentar el compromiso electoral del 2023.

En medio de estos eventos, la dirigencia estatal dio a conocer que la Maestra Alejandra del Moral dejó su cargo como Secretaria de Desarrollo Social para reincorporarse al CDE ahora en calidad de coordinadora estatal de la defensa del estado de México, tarea que asumió de inmediato, de cara a las elecciones.

Ciertamente con el nombramiento de Alejandra del Moral, de inmediato se despejaron las dudas acerca de quién será la abanderada de la alianza opositora en el estado. Inmensa responsabilidad recae sobre Alejandra, quien por si fuera poco, tendrá que lidiar con la falta de liderazgos institucionales, que la respalden en los hechos, y que contribuyan eficazmente a sumar al proyecto de la alianza, a todos los militantes y dirigentes de los tres partidos, considerados originalmente en la coalisión opositora.

Cuando un pueblo y un partido carecen de liderazgo, estan obligados a superar las carencias que los pueden condenar al fracaso, con inteligencia y operación politica oportuna, con liderazgo, autoridad moral y compromiso, para definir con certeza el rumbo a seguir.

Ganar si, pero como. En medio de estos abatares, me consta, son miles de priistas que tienen el entusiasmo y voluntad de no rendirse, y dar la pelea contundentemente en defensa del estado, pero es imprescindible atenderlos.

Los responsables del partido deberán cuidar, la dignidad de las personas, procurar y sumar a quienes legitimamente aspiraron; Ana Lilia, Laura, Enrique, pero también, a toda la gente que los apoyo desde un principio. Todos suman, todos contribuyen, todos son los imprescindibles, para construir piedra por piedra, los cimientos indispensables, para levantar la victoria que por el bien del estado de México y de México, necesitan alcanzar.

POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS

Facebook: Fer García Cuevas

Twitter: @FerGarciaCuevas

Instagram: @fer_garciacuevas

MAAZ