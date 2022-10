La campaña de Adán Augusto

Si no es una campaña presidencial, se parece mucho. El secretario de Gobernación anda recorriendo el país, y se le ve cómodo, suelto. Está en modo electoral. El pretexto de la intensa gira, es empujar la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028, pero en el fondo lo que hay es proselitismo.

“Hace unos días, señaló que un militar podría ser presidente de la República. Yo creo que ellos no están interesados en la Presidencia, pero yo más bien creo plenamente que el próximo presidente será un civil, y que está hoy aquí en este recinto con nosotros”, dijo ayer en Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sobre el secretario de Gobernación. El mandatario estatal, no solo lo destapó, le dijo próximo presidente. Adán Augusto López sonrió. Y cómo no.

Dese hace 11 días, cuando el secretario comenzó con su gira, acumula 11 mil 799 kilómetros para visitar 12 Congresos locales.

Empezó en Sinaloa, y luego viajó mil 390 kilómetros rumbo a la CDMX. De ahí fue a Baja California y recorrió dos mil 782 kilómetros. Luego fue a Chiapas y viajó tres mil 602 kilómetros. De ahí rumbo a Tabasco, que son 288 kilómetros de distancia. Del sureste, tomó camino a Tlaxcala, otros 714 kilómetros. Después a Quintana Roo, para sumar mil 421 kilómetros al viaje.

De la península de Yucatán, voló a Tamaulipas y acumuló mil 877 kilómetros más. El pasado viernes llegó a Puebla, tras recorrer 750 kilómetros entre ambas entidades, y de ahí recorrió 274 kilómetros para ir a Veracruz. Después se trasladó al Estado de México, a 465 kilómetros de distancia. Y ayer estuvo por la mañana en Michoacán, donde casi le llaman presidente, para agregar 236 kilómetros al recorrido, y cerró el día en Sonora, sumando mil 639 kilómetros más.

En total, el secretario de Gobernación, ha viajado en menos de dos semanas, 13 mil 438 kilómetros para visitar 13 congresos locales. En el camino apapacha, y se deja apapachar. También abre frentes, polemiza, da “nota”, gana titulares, se placea con gobernadores y se reúne con decenas de legisladores; teje alianzas, pavimenta su ruta rumbo a 2024.

Si eso no es una campaña, se parece mucho a una. Nadie como él parece contar con ese margen de maniobra en este momento, y mucho menos con el visto bueno del presidente López Obrador para pisar a fondo el acelerador.

¿Es la ‘corcholata’ favorita?

PAL