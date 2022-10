En el Edomex, la meta: el 2023

Lejano se ve el domingo 4 de junio del próximo año, día en que el electorado del Estado de México decidirá en las urnas el nombre de quién deberá conducir los hilos de esa importante entidad a partir del 16 de septiembre de 2023. La cosa no es menor, esa elección podría definir el futuro del PRI como partido político, no hay que olvidar que el Estado de México junto con Coahuila y Durango (está en alianza con el PAN y PRD) son las únicas entidades en las que aún gobierna el PRI, bueno, también Oaxaca, aunque ésta sólo será hasta el próximo 1 de diciembre cuando el morenista Salomón Jara Cruz asuma la gubernatura.

La situación no será fácil para el PRI, pero en lo que refiere al Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional ha demostrado que sabe venir de atrás, pasó en la elección del 3 de julio de 2005 con Enrique Peña Nieto, a quien el panista Rubén Mendoza Ayala mantuvo en la lona en el inicio de la campaña proselitista para finalmente alzarse con el triunfo, que lo catapultó a la Presidencia de la República en 2012.

Sería muy aventurado en este momento dar por descontado el triunfo para alguno de los contendientes visibles, háblese de Delfina Gómez de Morena, Alejandra Del Moral por el PRI o el mismo Enrique Vargas del PAN, ya que hasta ahora no se ha definido coalición alguna. Lo único real es que muchos activos de los partidos están moviendo sus cartas buscando convertirse en factor a la hora de las decisiones o reparticiones.

Un ejemplo, la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo no ha aceptado ni desmentido su presencia en una encerrona con morenistas el pasado fin de semana en Naucalpan. Por otro lado, el panista Ulises Ramírez Núñez, mejor conocido como El Pingüino, político venido a menos, jugó al aparecido y también filtró imágenes en las que aparece acompañado de Delfina Gómez e Higinio Martínez. Muestran su juego. Así es la política.

Y seguramente durante las próximas semanas aparecerán muchas más, ninguna será producto de una investigación exhaustiva, lo puedo asegurar, la conveniencia para algunos hará que aparezcan muchas fotografías de la nada y como siempre no faltará quien le haga el caldo gordo a los resentidos. AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: De no creerse, Tlalnepantla vive sumido en la corrupción, con graves problemas de nepotismo y si esto no bastara, puede presumir los peores números de su historia en materia de inseguridad, pero lo anterior, no ha impedido que Marco Antonio Rodríguez Hurtado, su alcalde, se venda como el mejor del país. Bien harían los priistas en marcar distancia con este personaje, si en verdad aspiran a trascender en 2023.

Pero no todo es malo, dicen los que saben, que en Morena todos los días festejan las ocurrencias del detestado Rodríguez Hurtado, ya que con su pésimo gobierno cada vez ven más cerca su regreso al gobierno municipal. AÚN HAY MÁS.

LA DE HOY: La mano que mece la cuna en el gobierno municipal de Metepec y que no es Fernando Flores Fernández, dará nota en los próximos días. ¿Miguel Ángel Ordoñez de qué lado juega? Habrá que estar atentos. HASTA LA PRÓXIMA.

