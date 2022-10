Boquetazo de Accendo pega a 6 Estados

Los gobiernos de Baja California, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Estado de México, sufrieron un boquete por casi 2.5 mil millones de pesos, con la quiebra y liquidación de Accendo Banco, propiedad de Javier Reyes (preso). Los actuales gobiernos sólo podrían recuperar 400 mil Udis, poco más de 2.8 millones de pesos. El año pasado, Julio Menchaca, de Hidalgo, recibió un desfalco por 807 millones de pesos y Américo Villarreal, en Tamaulipas, otro por 205 millones. Ambos tienen bajo lupa a las titulares de Finanzas, Jessica Blancas (de Omar Fayad), y Lourdes Arteaga, respectivamente. Preparan los morenistas denuncias penales.

JALISCO: El rector de la UdG, Ricardo Villanueva, reconoció que esa universidad tiene un déficit de mil 616 millones de pesos. El gobierno federal les debe 840 millones y el resto, 776 millones, corresponden al estado emecista. Por órdenes de Enrique Alfaro, el gobernador, no les entregan otros 140 millones para el Museo de Ciencias Ambientales. Un gobernador que no pone interés en la educación, no merece ser presidente.

QUERÉTARO: Quien lleva bien la política y la diplomacia, es el gobernador Mauricio Kuri. Saludó por teléfono a su compañero y amigo en el Senado, Ricardo Monreal; se reunió con el titular de Gobernación, Adán Augusto López; y en unos días platicará en la sede de la Universidad Anáhuac, con el canciller Marcelo Ebrard. Únicamente faltaría Claudia Sheinbaum, para completar el road show de corcholatas de Morena.

EDOMEX: Higinio Martínez y Horacio Duarte fungirán como coordinadores de organización, junto a la virtual candidata por Morena al gobierno del estado, Delfina Gómez. Abiertas las cartas de la oposición, con Alejandra Del Moral, buscan cerrar filas, al marginar a Martha Guerrero, líder estatal de los morenistas. Una fractura partidista. Como dato, el líder del PRI estatal, Eric Sevilla, se va; prepara maletas.

DURANGO: El gobernador Esteban Villegas (PRI) presentó un plan de reingeniería financiera para “sacar a la entidad del semáforo rojo”, derivado de la deuda por 25 mil millones de pesos que heredó de varios gobiernos. Un adeudo con el SAT por mil 900 millones de pesos le impide contratar créditos.

MICHOACÁN: Quien crea problemas políticos innecesarios es la titular de Educación, Yarabi Ávila. Primero, con los grupos magisteriales, incluso los aliados a Morena, y luego con los exgobernadores Silvano Aureoles, Víctor Tinoco, Fausto Vallejo, Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, a quienes acusa de todas las desgracias. No sabe que estos dos últimos son influyentes funcionarios de la administración de López Obrador.

CIUDAD JUÁREZ: Nada bien cayó entre los juarenses la decisión de los regidores de aceptar un incremento entre 5 y 20 por ciento al predial en el municipio que gobierna el morenista Cruz Pérez Cuéllar. En mal momento, en crisis inflacionaria, se les ocurrió el aumento.

