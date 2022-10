10 Acciones para ayudar a tu bolsillo

Estamos atravesando en México la peor crisis económica y de inflación de las últimas décadas y pese a ello, el Gobierno federal no ha implementado acciones claras y efectivas que contrarresten los efectos negativos en la economía de las familias. Por el contrario, lejos de destinar recursos que reviertan la situación, continúa derrochando el presupuesto público en obras faraónicas, ineficientes e inoperantes.

Esta administración será la primera que tendrá dos recesiones en menos de 6 años y que, además, no ha hecho nada para controlar la inflación, que alcanzó 8.7% anualizado el pasado septiembre.

Ante la grave crisis económica por la que atravesamos en México, las y los diputados de Acción Nacional hemos presentado el “Plan Alivio”, el cual consta de 10 propuestas para hacer frente a la emergencia inflacionaria, que está devorando el ingreso de las familias y afectando seriamente el poder adquisitivo de los hogares, particularmente de aquellos de menores ingresos, porque es un hecho, corroborado con estadísticas del INEGI, que la inflación es más severa y profunda en aquellos segmentos de menor ingreso en el país.

Un plan que sí sea efectivo e impacte favorablemente el bolsillo de los ciudadanos; no como el fallido plan contra la inflación del Ejecutivo, que no solo ha sido insuficiente, sino que también ha demostrado no ser efectivo para hacer frente a esta difícil situación. Por ello presentamos las siguientes propuestas:

Seguro de Desempleo: de $4 mil 400 pesos si tú o alguien de tu familia se llega a quedar sin trabajo, mientras encuentra uno nuevo, para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. 0% de ISR durante 3 años para el primer empleo: para generar mayores incentivos a la contratación formal, con las ventajas que ello implica y fomentar que los jóvenes se integren al mercado laboral. Deducción de Colegiaturas: porque creemos que la educación debe ser prioridad, por lo que impulsaremos esta deducción para apoyar a las madres y padres de familia. Recuperar el Instituto Nacional del Emprendedor: para apoyar a quienes desean poner su propio negocio y que no tienen los mecanismos propios para hacerlo. Deducción de impuestos por comprar vehículos eléctricos: para incentivar el uso de estos vehículos y reducir el uso de energías contaminantes. Así ayudaremos al medio ambiente y la salud de las y los mexicanos. Incentivos fiscales para empresas que contraten a mayores de 45 años: ya que todas y todos, independientemente de la edad, se merecen la oportunidad de tener un trabajo digno. Una ley General de Emergencia Económica: para reactivar la actividad económica en caso de que sucedan eventos inesperados que afecten a la economía. 8% de IVA en la frontera: para que se vean beneficiados por su posición geográfica y puedan integrarse a las dinámicas económicas a ambos lados de la frontera. Deducir prestaciones a las y los trabajadores: para que sigan siendo beneficiados y tengan mejores condiciones laborales. Incentivos fiscales por contratar jóvenes: para contribuir con la disminución de la informalidad laboral que existe ante la falta de oportunidades, además de impulsar el empleo.

Morena lo único que impulsa es el endeudamiento, que por supuesto no es la solución para tener una economía sólida que pueda hacer frente a los diversos factores que generan la inflación.

Ante eso en Acción Nacional seguiremos impulsando las propuestas que apoyen, de manera directa, a las personas que realmente lo requieren y que incentive integralmente la economía del país. Debemos realmente llevar a cabo acciones antes de que los efectos de la crisis y la inflación generen consecuencias aún más graves y duraderas para la economía nacional.

JORGE ROMERO

COORDINADOR DEL PAN

@JORGEROHE

MBL