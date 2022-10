La Ética Judicial en el Internet y las Redes Sociales

La imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia son los valores institucionales que los jueces deberán seguir en el ejercicio de su labor jurisdiccional de acuerdo con el artículo 100 de nuestra Constitución y el Código de Ética del Poder Judicial. Pero, ¿que sabemos acerca de la conducta ética de los jueces en la red?

Veamos, en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de la ONU se advierte que los jueces no se encuentran impedidos para participar en las plataformas, pues de lo contrario se estaría vulnerando su libertad de expresión. Pero, si deben ser alentados en el cumplimiento de sus deberes éticos, a fin de preservar la imparcialidad e independencia de la judicatura.

Las pautas de conducta de los jueces en el ámbito digital se señalan en el Dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. En ellos, la conducta de los jueces contempla dos dimensiones: la utilidad de las redes sociales incluso para los jueces y, los límites y las precauciones a los que los jueces quedan sometidos en su participación en tales redes.

A su vez, los Principios de Bangalore Sobre la Conducta Judicial, señalan que un juez tendría que ser muy cuidadoso respecto a lo que publica tanto en lo profesional como en lo privado, porque lo que se difunde en la red permanece a través del tiempo. Además, lo expresado en las redes sociales puede mal interpretarse al grado de conducirlo a procedimientos disciplinarios y, por si fuera poco, el fácil acceso y difusión de la información hacen que esta pueda no permanecer privada y ser presa de un ciberataque.

En este sentido, la Red Mundial de Integridad Judicial propone que un juez se apegue al menos a las siguientes conductas éticas en la red: evitar participar en una red social o un blog y, sí lo hace, debe hacerlo mediante una rigurosa prudencia y cortesía; evadir intercambiar mensajes con las partes, sus representantes o el público en general sobre los casos que llevan o llevarán; librarse de situaciones de acoso; y seguir las reglas aplicables a su jurisdicción en lo que respecta a la divulgación y eliminación de contenidos.

Es evidente, que estas nuevas formas de interacción pública ameritan una mayor precaución y discreción por parte de los juzgadores, estos no deben propiciar la sospecha o acusación de una conducta inadecuada a través de sus publicaciones, tienen que ser imparciales respecto a la política, el comercio o las finanzas y no debatir criterios en la red para no afectar el derecho de las partes.

Como se observa, es a nivel internacional que se sistematiza la actuación ética de los jueces en el ciberespacio, por lo que a nivel nacional hacen falta lineamientos que aseguren el cumplimiento de sus deberes éticos. Recordemos que lo que un juez publica en el Internet y las redes sociales puede derivar en la pérdida de la confianza pública del Poder Judicial.

POR HILDA NUCCI

COLABORADORA

@HILNUCCI

PAL