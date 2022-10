¿Qué es la responsabilidad existencial?

Como el mismo título lo dice, es hacerse responsable de la propia existencia, de la de cada uno, de la personal. Hemos escuchado o leído muy poco sobre esto, al igual que de todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones o con el desarrollo mental y el espiritual, sin embargo, aunque no nos educaron con conciencia, de ciencia, es momento de que comencemos a desarrollarla.

Si viviéramos con conciencia y aplicáramos la ciencia misma en cada uno de nuestros actos, pensamientos, movimientos, palabras, etc., más pronto llegaríamos a la paz, que es el verdadero Estado en el que podremos ser verdaderamente libres, y que como bien lo dice La Koala, sólo se llega y en silencio.

Cuando la vida no se vive, entonces se sufre, y ése no es el camino, me atrevo a decirlo, estar y vivir en el aquí y ahora, dejar de preocuparse por lo que pasó o lo que vendrá, es la fórmula para ir paso a paso, dejar el estrés, la ansiedad y todas esas emociones negativas a las que nos hemos acostumbrado, debido a la mala orientación que hemos recibido.

Recordemos que la vida es un eterno instante, ¿cómo quieres vivir cada uno de tus instantes: en preocupación, enojo, llanto, tristeza, ansiedad, o en alegría, felicidad, armonía, paz, amor?

Entonces, ‘la responsabilidad existencial es cuando uno vive su vida y uno trabaja en su vida, pero somos irresponsables. Es que tanto yo sea tan consciente y viva con tanta ciencia en mi vida, responder a la vida: Si vienes a vivir hazlo bien y salte con la cabeza en alto, no abajo’, afirma la científica de la vida.

Se trata de que si vas a estar aquí, vas a estar bien y vas a trabajar en ti para estar bien; todo el tiempo surgen cosas a nuestro alrededor que son distractores, como las redes sociales, los celulares, Netflix, y todas esas, pero la responsabilidad existencial es atreverse a vivir, ser científico de tu propia vida, en el Koalish (el idioma de La Koala), significa: 100% me identifico conmigo = científico.

Aquí es cuando cabe la congruencia. ¿Cuántas veces de niños nuestros padres nos dijeron que no hiciéramos equis cosa porque estaba mal, pero al mismo tiempo ellos lo hacían? Muchas: No fumes, no tomes, no mientas, no llegues tarde, no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá, no grites, no violentes...

La congruencia viene con la responsabilidad existencial, seamos congruentes con lo que decimos y hacemos, esa congruencia debe comenzar con uno mismo, no es difícil, al contrario ‘todo es difícil hasta que te das cuenta lo fácil que es’, otra de La Koala.

Y si realmente quieres mejorar tu vida, pues hay que hacerse cargo de ella, dejar el ‘pobre de mí’, ‘todos me hacen’, ‘nadie me toma en cuenta’, etc., y agarrar la propia vida con responsabilidad existencial, hagamos ciencia con nosotros, somos científicos de nuestra propia vida.

