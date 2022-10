El flanco más débil del PRI y su mejor carta

Es el momento más crítico en la historia del PRI desde varias perspectivas, destaca en su análisis el politólogo y encuestador Jorge Buendía, y comienza por los datos duros:

—El porcentaje de votos que sacó en la elección presidencial de 2018, es de los más bajos de su historia. Para 2024, en las encuestas traemos de preferencia para el PRI, 16-17-18 por ciento, en el mejor de los casos. Similar a la que sacaron en la elección presidencial de hace cuatro años, pero cuando vemos el poder político tal cual, no solamente es débil en el Legislativo, sino que sólo le quedan dos gubernaturas.

De hecho, apunta, el futuro del PRI se juega en el Estado de México en unos cuantos meses porque es un partido creado desde el poder y por ende, necesita del poder para poder manejarse. Si pierde estas gubernaturas (Edomex y Coahuila) va a estar en una situación muy crítica.

En términos de posicionamiento en la opinión pública, también pasa por un mal momento, indica Buendía. El PRI siempre tiene muchos negativos, pero tenía un número aceptable de voto duro y éste ha ido disminuyendo. El riesgo para el PRI es que estos negativos tan altos (hoy rondando 60 por ciento) lo estén llevando todavía más hacia el precipicio.

Reconoce el director de Buendía&Márquez que ha habido algunos partidos con números similares al PRI en intención de voto en la elección previa y logran repuntar en la presidencial. Pero, asienta, el PRI no tiene lo que significaron en su momento, Vicente Fox, para Acción Nacional, o Andrés Manuel López Obrador, para el PRD. El PRI no tiene este liderazgo, esta cara nueva.

Además, ellos tenían una base territorial: el Bajío, para Fox; la zona metropolitana de la Ciudad de México, para Andrés Manuel.

El PRI carece de estos liderazgos. Y creo que su principal flanco débil rumbo a 2024 es precisamente la ausencia de una base regional, de una base de apoyo como la que han tenido otros aspirantes a la Presidencia.

­—Beatriz Paredes no la tiene. Tlaxcala, hace mucho dejó de ser gobernadora. Claudia Ruiz Massieu es una figura que no tiene ningún puesto de elección directa, carece de esta base de apoyo. Y así pudieras irte con varios que estuvieron compitiendo. Incluso Alejandro Murat, su estado está ahora en manos de Morena. ¿Con qué fichas van a competir en la presidencial?.

Desde su perspectiva, quien tiene mejor plataforma es el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo. Y no se presentó (en la pasarela de aspirantes). Es el que tendría una base de apoyo real. Y si logra refrendar el estado, de manera natural sería el aspirante más competitivo para el PRI.

De la necesidad de una alianza para derrotar a Morena, ni duda cabe: El PRI no tiene un liderazgo que le permita superar el umbral de 25 por ciento.

Las posibilidades de la alianza electoral se verán muy pronto en el Estado de México y Coahuila, estados paradójicamente gobernados por el PRI y donde los aspirantes más fuertes son del PRI.

“Si no van en alianza en este contexto, difícilmente se va a dar en el otro. Creo que también, es como una carta de negociación del PRI: te apoyo en 2024, si me apoyas en 2023”, apunta.

El problema de la coalición hacia 2024 es cuál va a ser el rostro que van a presentar ante el electorado.

Para Jorge Buendía “pareciera que la candidatura presidencial provendría de Acción Nacional porque tiene una camada de gobernadores de cuño más reciente, además de contar con más fuerza electoral que el PRI”. La pregunta es qué le puede ofrecer Acción Nacional al PRI para que lo apoye en la carrera presidencial.

•••

GEMAS: Obsequio de Layda Sansores, gobernadora de Campeche: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL