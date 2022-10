Ya no hay interlocutores

Muy rápido se quemaron los puentes que se pensaron había desde la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López con distintos actores políticos, sobre todo de oposición. Desde que se aprobó la minuta de reforma constitucional para prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, López Hernández arreció críticas y ha subido el tono de su discurso. La gira del secretario ha servido como ariete de Palacio Nacional en contra de gobernadores y congresos que quizá dudaban de avalar la reforma. En los últimos días, Adán Augusto se ha caracterizado por un talante de confrontación directa y descalificaciones bajas.

La gira de una de las corcholatas del Presidente es eminentemente electoral, tomando en cuenta que Morena y el PRI tienen los votos necesarios para sacar la reforma en al menos 23 de los 32 congresos estatales. Básicamente, Adán Augusto, ya está en campaña, y vaya que no ha desaprovechado ninguna oportunidad. Ha atacado sólo a gobiernos estatales del PAN y de Movimiento Ciudadano, y ha evitado la controversia con los pocos estados que quedan en manos del PRI.

El titular de Gobernación inició las hostilidades cuando declaró que: “¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia, o que en Nuevo León no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado? Ya no hablemos de Jalisco”. Lo que no dijo el secretario, es que dos de las seis entidades que concentran 48.9 por ciento de los homicidios en el país, son gobernadas por Morena.

Pensando más en la candidatura de su partido que en la gobernabilidad interna del país, Adán Augusto ha rozado el límite de la descortesía, diciendo que los gobernadores “no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como esta”. En el inter llamó hipócrita y egoísta al gobernador de Nuevo León, Samuel García; afirmó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, presume un centro C-5 de 12 mil millones, cuando ni siquiera entregó información de las cámaras de seguridad para resolver la masacre de Irapuato; dijo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, agradece la presencia del Ejército, pero lo balconeó asegurando que se encontraba tomando vino con el embajador Quirino Ordaz.

Con miras a 2024, el secretario de Gobernación renuncia a su papel de interlocutor entre la federación y los estados gobernados por la oposición real. El presidente ha dicho que sin polémica “bostezaríamos” de aburrimiento. Pero el que se lleva, se aguanta. A ver si resiste.

CONTRASEÑA: Con la designación de Alejandra del Moral como precandidata del PRI a la gubernatura de Edomex, llegó la hora de las definiciones. Según Horacio Duarte, quien se perfila a coordinar la campaña de Delfina Gómez por Morena, el panista Enrique Vargas del Villar ya declinó sus aspiraciones en favor de la tricolor a cambio de algunas posiciones en el gabinete y que se consume la alianza opositora.

