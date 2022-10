Zaldívar ni lo topa

› Resulta que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se refirió a cierto senador que un día sí y el otro también habla mal de él. El ministro sospecha que ese legislador tiene una “obsesión enfermiza” con su persona, porque no deja de mencionarlo, lo cual le parece “patológico”. No reveló su nombre, pero todo mundo se dio cuenta de que se trata del ex panista y ex morenista Germán Martínez Cázares. Por cierto, el ministro Zaldívar asegura que “yo ni lo topo”.

Le presentarán el Plan Sonora

Nueva visita a México realizará el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. Será en Sonora, el próximo 28 de octubre. Ahí, el presidente López Obrador le presentará el Plan Sonora, enfocado en la generación de energías limpias y la explotación del yacimiento de litio. No se descarta que vayan a la planta solar que se construye en Peñasco.

Durazo se estrena en Hermosillo

El próximo 26 de octubre se estrena el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como presidente del Consejo Nacional de Morena. Será el anfitrión de los 32 consejeros nacionales y del dirigente nacional, Mario Delgado. La reunión, en Hermosillo, tiene como finalidad definir a los integrantes del Consejo Redactor del Proyecto de Nación 2024-2030.

Zavala quiere reelegirse

Margarita Zavala decidió no buscar ni la candidatura presidencial ni para jefa de Gobierno de la CDMX. Su intención es ir por la reelección como diputada federal. Nos cuentan que tampoco tenía otras opciones, pues el PAN, partido que la cobijó, ya tiene a muchos y muchas en su caballada y no ha lanzado a la ex primera dama ni la más mínima señal para que se apunte.

Empieza el debate

Inicia este viernes la discusión de la reforma electoral, según el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. El diputado indicó que las comisiones de Reforma Política, Puntos Constitucionales y Gobernación la analizarán por separado. Y el martes próximo, se unirían para dictaminarla. Hay 50 propuestas con modificaciones a la Constitución y 54 a leyes secundarias.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL