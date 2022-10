PRI, ¿ave Fénix?

La semana pasada inició lo que es considerada como la pasarela de los presidenciables del PRI y esto ocurrió cuando hay voces que apuestan a que el otrora poderoso partido estaría a punto de extinguirse. Sin embargo, no es la primera vez que esos pronósticos asaltan la escena político-electoral, porque no hay que soslayar que México se encuentra en una coyuntura muy especial.

La expresidenta del partido, Beatriz Paredes, declaró que no es la primera vez que escuchaba estas voces y, en el pasado, dicho instituto político había tenido la capacidad de recuperarse, incluso, volvió a la Presidencia de la República.

No obstante, cierto es también que luego de siete décadas de ser prácticamente el partido único, ha tenido muchos problemas para asumir un papel de oposición, pero no faltan aquellas voces que la apuestan a que el PRI, podría, como el ave Fénix, resurgir de sus cenizas.

Al hacer uso de la palabra en el marco de los “Diálogos por México”, el líder nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, puso las cosas en su justa medida, al señalar que dicho foro se abrió “porque estamos convencidos que el tesoro más preciado de nuestra democracia es la capacidad de sus actores políticos para promover, preservar y defender a toda costa el diálogo democrático”.

Esto es muy importante, sobre todo ahora que desde el gobierno se pretende imponer una Reforma Electoral hecha a modo de los deseos del presidente López Obrador, y en la que intenta crear lo que podría llamarse un Instituto Morenista Electoral y frente a esta intentona, el PRI ha ratificado estar en contra.

En tales circunstancias y como lo precisó el líder priista, es indispensable contar con perfiles, —de cara a 2024—, que sepan afrontar situaciones complejas, hacer diagnósticos, formular leyes y programas de gobierno, así como evaluar y replantear estrategias.

Dentro de lo planteado por Moreno Cárdenas, está que el PRI vuelva a ser una fuerza competitiva y triunfadora, “en aras de refrendar nuestra vocación aliancista ante los partidos de la oposición”. O sea, contra los pronósticos de que la alianza Va por México estaba agonizante, situación que era especialmente favorecedora para el partido oficial, ahora ésta será reconstruida, porque la oposición debe cobrar conciencia de que sólo en bloque podrán confrontar a Morena y aliados, y la antesala de esto serán las elecciones que tendrán lugar el año entrante en Coahuila y el Estado de México.

Finalmente y contra los pronósticos del partido oficial, la popularidad del inquilino de Palacio Nacional va paulatinamente a la baja, y eso podría tener un efecto contrario electoralmente hablando, luego de que no pudo destruir la alianza de la oposición.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

