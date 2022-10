Los otros 43 de AMLO

Clara se muestra la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para diluir a la oposición de cara a la elección presidencial de 2024

Con la difusión de una lista de 43 suspirantes a la Presidencia de la República, hace unos días en la mañanera, el Presidente quiere hacer creer que los de enfrente tienen mucho y nada a la vez. Y en parte le asiste la razón. Es cierto que en el PRI, PAN, PRD y MC hay nombres de destacadas y destacados políticos, pero, a diferencia de Morena, no se perfila uno sólo. Por el contrario. Lo que se puede observar en este momento es que algunos de esos partidos atraviesan por crisis internas, y no hay mujer u hombre que destaque, como ocurre con las corcholatas de la 4T.

En días recientes tuve acceso a los resultados de una encuesta que realizó una firma privada para evaluar a esos 43 personajes que mencionó el Presidente. Las conclusiones resultaron, por decir lo menos, asombrosas. A la pregunta de ¿por quién votaría si fueran hoy las elecciones?, 37% (el mayor porcentaje alcanzado) respondió que lo haría por Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey; mientras que en segundo lugar aparece la senadora Lilly Téllez. En el tercer sitio (22%), Ricardo Anaya, seguido del gobernador de Nuevo León, Samuel García. En el último lugar (3%) figura Demetrio Sodi y en el penúltimo sitio de los 43, se encuentra Fernando Canales Clariond.

En cuanto al nivel de conocimiento, aparece también en primer lugar Luis Donaldo Colosio (71%), seguido de Margarita Zavala y Ricardo Anaya, ambos con 65%; en tanto que Carlos Loret de Mola, con 64%, ocupa la cuarta posición. Los últimos lugares en este rubro los tienen también Sodi y Canales Clariond.

Con este resultado se puede deducir entonces que los “principales” gallos de la oposición no figuran.

La caballada está flaca y el hecho de que el Presidente exponga los nombres deja ver, más aún, que, de todos, no se hace uno. Logra AMLO pulverizar a la oposición en un momento crucial: en el que la alianza Va Por México agoniza sin un tratamiento que pueda reanimarla pronto. Y está cada vez más lejos la posibilidad de que puedan reconfigurarse.

•••

Todo hace parecer que la estrategia de la 4T avanza y la oposición no se ayuda; sin embargo, Morena tiene otros frentes abiertos de cara a 2024. Uno de ellos radica en recuperar sectores que han expresado su decepción por el régimen actual, como el de los científicos y académicos, los universitarios, las iglesias y un amplio sector empresarial.

Son parte de un sector que pesa en las elecciones y no se ve en el horizonte de la 4T una estrategia para regresarlos al redil. Algo que bien podría ser aprovechado, ya no por la oposición, sino por alguna de las corcholatas que no logre la nominación de Palacio Nacional.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Para ganar aprisa la guerra, hay que prepararla despacio”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

