Por buen manejo de economía, México supera a España en PIB

En colaboraciones anteriores, y en este mismo espacio, escribí una columna titulada El súper peso de AMLO, en ella describí la apreciación que ha tenido nuestra moneda en el actual gobierno a nivel mundial, pues hoy más que nunca contamos con una divisa estable que resulta atractiva para la inversión extranjera por el rendimiento que ofrece, lo que otorga una seguridad económica… valor que no se había visto desde hace varios años.

Como resultado de ello, México ya superó a España en Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las cifras difundidas durante la reunión anual de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), organismos que aseguraron que “el valor de la economía mexicana será de 1.42 billones de dólares al cierre del 2022, mientras que la española será de 1.39 billones”.

Muchos dirán que este fenómeno se debió, en parte, a la depreciación del euro frente al dólar, y en gran medida tienen razón, pero si no fuera por la estabilidad del peso mexicano, nuestra moneda hubiera sufrido las mismas consecuencias que las divisas afectadas por la crisis que provocó la pandemia de COVID-19 y no fue así, al contrario, pues de acuerdo con información que se difundió recientemente, Larry Fink, CEO de BlackRock , y uno de los empresarios y financieros más prestigiosos del mundo, expuso que “el manejo económico de México durante la pandemia fue excepcional, pues no contrajo deuda adicional”.

Esto deja ver que México vive una transformación real, y gracias a eso, se están obteniendo resultados distintos a los que durante décadas prevalecieron, por lo que, organismos internacionales han calculado que México se colocará en el lugar 15 del ranking de las economías más grandes del mundo, al desplazar a España al lugar 16, y todo debido a que ahora la economía tiene una visión social, a diferencia de gobiernos anteriores, que se caracterizaban por devaluaciones y endeudamientos de nuestro país.

Por si fuera poco, Ernesto O'Farrill, presidente de Bursamétrica , dijo que “con los recursos naturales en abundancia, climas diversos, amplios litorales, junto a la economía más grande del mundo y asociado al T-MEC, México tiene todo el potencial para crecer a tasas más altas…” , lo que pondría a nuestro país en el lugar que merece estar, es decir, dentro de las 10 mayores economías del mundo.

Quién lo fuera a pensar, que un país como México, considerado todavía por la ultra derecha como colonia española, iba a superar a la nación que hace más de 500 años lo saqueó, y que ahora, es más valorado que la llamada Madre Patria por sus bienes y servicios. En fin, vueltas que da la vida , gracias una verdadera transformación como la que hoy está atravesando un país al que, a lo largo de su historia , han lastimado tanto durante mucho tiempo.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JULIOC_MORENO

MAAZ