50 del Festival Cervantino

En 1972, la ciudad de Guanajuato celebró por primera vez el festival cultural internacional más importante de México. Todo comenzó en 1952 cuando el escritor, dramaturgo, guionista de cine, profesor y director teatral Enrique Ruelas fundó el TUG, Teatro Universitario de Guanajuato. Ruelas era un ávido lector de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como el más grande exponente de la literatura española porque entre otras cosas aportó al mundo la celebérrima novela en dos partes “Don Quijote de la Mancha”. Cervantes también era dramaturgo y como buen hijo del siglo XVII escribió algunos entremeses, que son piezas cortas de teatro que en esa época se presentaban al principio de una obra o entre los primeros dos actos de la misma. Su argumento no tiene nada que ver con la historia de la puesta en escena original y suelen ser graciosos… digamos que es una especie de cápsula humorística cuyos protagonistas son gente de la clase popular de esos tiempos tales como como el sacristán, el bobo del pueblo, el soldado pobre, el estudiante aprovechado, el viejo cornudo, etc. Debido a que el autor en cuestión era Cervantes, a los suyos se les llamó “entremeses cervantinos” y son éstos los que retomó el maestro Ruelas para salir con los actores de la TUG a las calles de la ciudad para presentarlos a manera de espectáculos callejeros.

Los entremeses cervantinos tuvieron mucho éxito porque eran amenos; por las características de estas piezas los actores tienen que actuar con maneras exageradas, con ropajes de otros tiempos y hablar con un lenguaje entre populachero y pomposo pero debido a la lejanía de los tiempos en que fueron escritos, resultan muy simpáticos a la luz de los siglos XX y XXI. Además Guanajuato puede pasar por cualquier ciudad española que hubiera conocido el escritor de “El Quijote”, así que la fórmula era perfecta para que ahí se gestara un gran festival con el nombre del citado autor español y con la dirección del profesor mexicano.

Ya en 1972 Ruelas fundó el Coloquio Cervantino que fue bien visto por el presidente Echeverría, quien propuso la creación de un festival internacional de altos vuelos para posicionar a México como un país de vanguardia con una gran nivel cultural y artístico, así que ese mismo año nació nuestro amado Festival Cervantino. Para los mexicanos este festival nos aporta muchas cosas a varios niveles; nos hace sentir orgullosos de pertenecer a este país a pesar de los tiempos que corren, nos trae una serie de eventos geniales que no podríamos ver de otra manera y nos moviliza hacia Guanajuato para formar parte de esa experiencia al menos una vez en la vida, como si fuera la Meca de la cultura nacional. Al menos yo he asistido algunas veces y cada viaje ha sido memorable, es como ir a las olimpiadas, como tener una fiesta particular con millones de invitados buena onda que además traen dinero para pagar los restaurantes, hoteles y comida regional preparada por compañeros que viven de cocinar y de brindar sus servicios. En fin que es un honor y un orgullo para México ser la sede del festival cultural más importante para nosotros y uno de los más celebrados en el mundo desde hace 50 años, así que ¡Feliz 50 aniversario y larga vida al FIC!

