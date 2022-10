Un nuevo giro en el conflicto

Hace unas horas el presidente ruso, Vladimir Putin, oficializó la incorporación de cuatro territorios ucranianos después de la implementación de unos referendos que han sido considerados como una “farsa” en Ucrania y condenados internacionalmente como una seria violación al derecho internacional, aunadas a las amenazas de Estados Unidos y la Unión Europea de imponer nuevas sanciones y restricciones a Rusia. En una ceremonia llevada a cabo en el gran palacio del Kremlin, en Moscú, el presidente Putin firmó los acuerdos que incorporan las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón a la Federación Rusa, asegurando que la “elección” realizada en estos lugares no está en discusión y que Rusia no los traicionará.

Lo anterior, ocurre después de la fuerte serie contraofensiva que el ejército ucraniano que le ha permitido recuperar parte de su territorio que asegura se conservará pese a los últimos acontecimientos. No obstante, la ocupación de estos territorios no sólo materializa la intención rusa de poseer la región del Donbás, sino que representa una conexión terrestre con la península de Crimea, otra extensión que Putin incorporó a sus fronteras en 2014.

En el centro del conflicto están las regiones de Luhansk y Donetsk, que ya se habían reconocido como repúblicas independientes a principios de 2022, después de años de conflictos regionales entre separatistas rusos y fuerzas militares ucranianas, que a la postre sirvieron como pretexto para que Rusia invadiera toda Ucrania. No obstante, estas dos regiones no son las únicas con importancia estratégica para Moscú, en Zaporiyia se encuentra la mayor central nuclear del país, mientras que Jersón tiene importancia no sólo por sus capacidades agrícolas, sino que colinda con Crimea, donde se establecen las bases navales rusas más importantes en el Mar Negro.

Cabe señalar que el refrendo se realizó durante un periodo en el que las fuerzas militares ucranianas iniciaron una sorpresiva contraofensiva que les permitió recuperar parte del territorio ocupado por Rusia. En cuestión de una semana, se anunciaba que se habían reposicionado 8 mil kilómetros te extensión territorial en el nororiente y sur de Ucrania. Ante esta situación el presidente Putin reconoció que el avance ruso no estaba siendo tan veloz como se desea y en parte, por esa razón se convocó alrededor de 300 mil reservas rusas para reforzar en el frente de batalla, además de convocar a referéndums urgentes para la anexión de dichos territorios.

En ese sentido, estas recientes anexiones pueden significar un riesgo para la región y paz internacional puesto a que Rusia puede interpretar las ofensivas ucranianas como un ataque a territorio ruso y con armamento de Estados Unidos y otros aliados internacionales, llevando al conflicto a un escenario inédito entre Rusia y el occidente. Funcionarios del gobierno ucraniano coinciden en que las amenazas nucleares del presidente Putin deben ser tomadas como serias gracias a la reciente disposición de armamento ruso anunciado por el hoy Jefe del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev.

Lo que se teme es que esta decisión de Rusia destruya las intenciones diplomáticas de una solución negociada y que los enfrentamientos se prolonguen e intensifiquen gracias a la postura de ambos países de proteger y recuperar el territorio perdido. Se avecinan semanas determinantes.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ