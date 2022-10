Se busca oposición que no se doble ni se venda: Ruiz Massieu

El mensaje de Claudia Ruiz Massieu durante el foro Diálogos por México del PRI, fue uno de los más destacados en los dos días de jornada en que el priismo se juntó para hablar de los desafíos que enfrenta el país.

La senadora no habló de un mundo ficticio, como lo hizo el resto para eludir los graves problemas que deterioran al PRI y al país. El peor error es seguirse hablando entre ellos mismos. Uno de los retos para salir adelante, considera Ruiz Massieu, es acabar con la simulación y dejar de administrar las cuotas y los espacios de poder para posicionarse en un solo grupo.

La senadora fue dura, pero respetuosa, al llevar la autocrítica más lejos teniendo lleno el auditorio Plutarco Elías Calles con diputados, senadores, ex presidentes del partido, militantes y enfrente a Alejandro Moreno, líder nacional del partido: aseguró que el rechazo social del partido no sólo es por los errores del pasado, sino también por los del presente.

“Seamos realistas. Morena nos tiene divididos, enfrentados, decepcionados y enojados. Pero para hacer frente a ese partido depredador de libertades y de instituciones, destructor de la convivencia democrática y asesino de esperanzas hace falta que el PRI tenga la humildad y sensatez para decir que no podemos solos”.

Ahí habló de la crisis de Va por México y le dio la razón al PAN y al PRD de mantener su rechazo al sentirse traicionados por la falta de cumplimiento a los compromisos; sin mencionar a Alejandro Moreno lo exhibió de esta forma:

“Hoy, los mexicanos quieren una oposición que no se doble y no se venda. Una oposición inteligente, quieren una oposición valiente que no claudique a sus principios y anhelos. Que no pontifique con las palabras, sino que inspire con sus acciones. Que sepa ofrecer el cómo sí, en vez de estancarse en la queja de cómo Morena solo confronta y no gobierna”.

El reto es grande para el PRI. El presidente López Obrador ha sabido adueñarse del partido teniendo en la dirigencia a Alejandro Moreno por todo lo que sabe y tienen de él en la 4T.

Se ve difícil que mientras se mantenga en la dirigencia pueda el partido en su conjunto, aún con el esfuerzo de quienes lo conforman desde su base, recuperar la confianza para volver a articular a los liderazgos políticos con los sociales.

El partido debe trabajar por la honorabilidad y si quieren subsistir, sólo quienes entiendan que el rumbo no es de intereses personales, podrá llevarlo hacia buen puerto, basta de ambiciones personales. Dijo Ruiz Massieu: “No tengo miedo, estoy lista para servir a México”, al reiterar su destape para 2024.

•••

Uppercut: La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, comparecerá este miércoles ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del IV Informe de gobierno del presidente López Obrador. Estará acompañada de los titulares de Sedena y de Marina, pero ellos no hablarán, ni comparecerán, al menos no en este momento.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MBL