La nueva Ley de Publicidad Exterior en la capital

Se público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 6 de junio, el Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, en vigor a partir del 7 de junio de 2022.

Esta nueva ley enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Ciudad, tiene por objeto regular la instalación, la distribución, el mantenimiento, la permanencia y el retiro de los medios publicitarios en el espacio público o cualquier otro bien visible desde el exterior.

Uno de sus principales objetivos de la nueva legislación, es disminuir la contaminación visual que ya existe en la capital, debido

a la proliferación de estructuras cuyo único objetivo es servir al propietario del medio publicitario y al anunciante. En esto de dar cumplimiento a la ley y retirar estructuras ilegales, ha estado muy activo el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Carlos Ulloa, quien ha dado cuenta a través de sus redes sociales, de infinidad de acciones en donde se retiró publicidad ilegal y hasta se presentaron por primera vez en la historia de la capital, denuncias penales en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México.

Incluso, la propia fiscalía dio a conocer el pasado 8 de octubre, que se obtuvo la primera vinculación a proceso contra un hombre, en el marco de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, quien probablemente cometió el delito contra la protección, conservación y regulación del paisaje urbano.

No solamente la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy debe velar por el cumplimiento de esta y todas las leyes que rigen en la capital, sino estar atenta a los constantes abusos de estas empresas contra sus trabajadores, quienes en algunos casos laboran horas extras y trabajan en condiciones muy desfavorables y peligrosas, lo que ya ha provocado accidentes de trabajo fatales.

En la capital hace un par de meses murió un trabajador por laborar en uno de estos espectaculares bajo una lluvia intensa, lamentablemente cayó, llegó con lesiones muy graves al hospital donde horas después falleció. Los hechos se investigan en la fiscalía bajo la carpeta CI-FIBJ/H3/UI-1 S/D/00235/07-2022.

El propio Carlos Ulloa como titular de la SEDUVI no solo debe retirar la publicidad que no esté permitida, además se debe asegurar que se cumpla en tiempo y forma con esta ley que fue mandada por su jefa para aprobación en el Congreso capitalino, y

en donde se obliga a que se retiren todos los espectaculares en azoteas, que no solamente son peligrosos para quienes ahí trabajan sino para todos los capitalinos.

Por si fuera poco, la SEDUVI y su titular deben estar atentos a que no se autorice la instalación de más muebles con publicidad en la ciudad, donde los vecinos de diferentes alcaldías ya han manifestado su repudio sobre el particular. Estas instalaciones se disfrazan de muebles con servicios públicos, como se hizo en la Alcaldía Miguel Hidalgo con unas pantallas en pleno Masaryk en la colonia Polanco. O los famosos relojes donde apenas y se alcanza a ver la hora dentro de una pantalla inmensa para la publicidad.

Gracias a esta ley y al trabajo de la jefa de gobierno en la materia, se podrán tener buenos resultados sino afloja la SEDUVI a presiones y chantajes de algunos miembros del cártel publicitario.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

eduardomacg@icloud.com

@eduardo84888581

MAAZ