Del Mazo, el gran elector del Edomex

Ya hay acuerdos cupulares entre dirigentes de la oposición en el Edomex para presentar un frente único opositor en las elecciones de 2023. El líder local del PRI, Eric Sevilla, en todo tipo de foros jura que el gobernador Alfredo Del Mazo “no define”. Nada más para centrar a Eric, con base en acuerdos de Marko Cortés, PAN; Jesús Zambrano, PRD; y Alejandro Moreno, Del Mazo tiene la última palabra. Tiene la estructura social. A esto le teme Morena, que van con Delfina Gómez y le meterá al proceso, oro puro. Por cierto, ante la presunta enfermedad de Delfina, los morenistas ponen a calentar a Higinio Martínez, como plan B, y a Horacio Duarte, plan C. Por si las dudas.

CHIAPAS: A semanas de intoxicaciones masivas contra cientos de estudiantes de secundaria en Bochil, Tapachula y otras comunidades, no hay explicaciones del gobierno que encabeza Rutilio Escandón (Morena). El fiscal Olaf Gómez no informa la verdad de lo que consumieron los niños y que los mandó al hospital. Tanta incompetencia aterra a padres que temen más ataques a sus hijos. Otra criminal calamidad.

COAHUILA: No se hagan bolas, la boleta electoral de 2023 está lista. Por la oposición, Manolo Jiménez (PRI), y por Morena, Ricardo Mejía. Ambos harán anuncios de adhesiones a sus filas de los de enfrente. PRI recibe morenistas y viceversa. Como en los palenques: ¡Hagan sus apuestas!

JALISCO: Carla Esparza, regidora de Morena en Puerto Vallarta, exhibió ante funcionarios del ayuntamiento que preside Alberto Michel, también de Morena. En un hecho bochornoso, encaró al oficial mayor, Carlos Virgen, y públicamente acusó al alcalde y a sus hijos Jesús y Emmanuel de saquear, con la complicidad del funcionario, las arcas públicas. La respuesta de Michel fue su silencio. ¿El que calla otorga?

VERACRUZ: No habrá pase automático a los alcaldes que usufructuaron para sus bolsillos el presupuesto. Así lo sentenció el líder de la Jucopo del Congreso local, Juan López Cazarín, al recibir el Informe de la Cuenta Pública de 2021. No tienen llenadera. Ojalá y no actúen con tinte partidista.

SLP: El gobernador del PVEM, Ricardo El Pollo Gallardo, propondrá que los potosinos ganen “por lo menos” ocho mil pesos mensuales. Es impresionante cómo gobiernan “por puntadas”, egresados del partido incorporado a Morena. ¿Qué bases económicas (si las conoce) sirvieron para esa promesa? A que Pollo tan echado pa´ delante. Al cabo, prometer no empobrece.

SINALOA: Sacudió el avispero político local, la comida que sostuvieron el secretario de Gobernación, Adán López y el gobernador Rubén Rocha (Morena), con los exgobernadores priistas, Juan Millán y Jesús Aguilar. No se espanten, la política es el arte de sumar. Nadie mira pa´ atrás; mira a los lados.

CHIHUAHUA: El exgobernador Javier Corral apantalló a sus cercanos con una supuesta amistad con AMLO. Dijo que iría al gabinete. Resultó un chistorete del expanista. En Morena lo detestan.

