Backyard Ultra: carrera a morir

¿Se imaginan una carrera que pueda durar días, sin una distancia establecida y que el ganador sea el último hombre o mujer que se mantenga en pie después de varios días y sus noches de correr los kilómetros que su cuerpo le permita hacer? Pues esa carrera existe y es el “Campeonato Mundial de Backyard Ultra por equipos México”, que está teniendo lugar en este momento en nuestro país, en la ciudad de Chihuahua, en donde corredores hombres y mujeres de todo el mundo intentan vencer al cansancio físico y mental para convertirse en el ganador o ganadora únicos o en supermujeres o superhombres que fueron capaces de alcanzar un reto que supera los límites de lo humano.

La Backyard Ultra es una prueba en la que los participantes recorren un circuito de aproximadamente seis ó siete kilómetros y que tienen que recorrer en un tiempo máximo de una hora. Parece fácil, pero no lo es. Los que llegan antes del tiempo marcado pueden descansar, comer o cambiarse de ropa o calcetines. En esta carrera no siempre gana el más veloz. Hay que tener la fortaleza física y mental de completar una vuelta cada vez, de día y de noche, esperando a que los otros competidores abandonen, ya sea por cansancio o por hastío.

¿Por qué someter al cuerpo a semejante estrés y desgaste? Porque hay humanos que, entre más fuerte e intensa es la prueba, más se crecen al reto y más se exigen a sí mismos para superarla. Son un tipo de corredores que al mismo tiempo que se funden con la naturaleza y luchan contra los propios límites, dan a la carrera un sentido épico. Quien corre en medio de la sierra, entre montañas y valles, atravesando bosques y terrenos difíciles, debe prepararse física y mentalmente para una auténtica lucha de supervivencia, donde la resistencia y la fuerza humana se ponen a prueba en cada kilómetro.

En la Backyard Ultra, al no tener una meta o final definido como en las carreras convencionales, se ponen a prueba las capacidades físicas de los competidores en condiciones extremas, pero su estrategia se basará principalmente en saber administrar su energía y aprovechar los descansos lo mejor posible.

Hasta ayer, al momento de escribir esta columna los corredores llevaban ya 56 horas y 53 minutos de competencia, con el equipo de México ocupando el décimo lugar, Estados Unidos en primero, Australia en segundo y Bélgica en tercero. Esta singular carrera fue creada por el estadounidense Lazarus Lake en 2011, quien la nombró “Backyard" que significa patio trasero, porque fue precisamente en el patio de atrás de su rancho en Tennessee, es donde se llevó a cabo la primera prueba y es actualmente la sede del campeonato mundial.

Cuando supe sobre este formato de carrera me pareció algo así como los Juegos del Hambre para los corredores de fondo o también como un maratón eterno en donde no sabes quién se rendirá primero si la mente o el cuerpo. O si después de correr y permanecer despierto durante 60 horas seguidas, no te preguntarás, solo por curiosidad, ¿hasta dónde más se puede llegar?

