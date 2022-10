Los reyes del clasismo

Si ustedes no leyeron el libro “EL REY DEL CA$H”, permítanme decirles que no se pierden de nada y en cambio el no leerlo les ahorra no sólo el precio del libro, sino una experiencia bastante desagradable. Si bien sigue llamando la atención la intensa campaña en redes sociales y las mal logradas entrevistas a su autora en medios nacionales, en síntesis y contrario a lo que la derecha esperaba, ha terminado de presentar a un presidente sobrio, austero, a un hombre de origen humilde con un liderazgo extraordinario.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? En principio porque permitió a la sociedad mexicana ver con toda nitidez el comportamiento no sólo de la clase política de la derecha que repetía como mantra alguna de las frases del libro, cuyo contenido ha quedado claro no tiene ningún sustento, sino de los propios medios de comunicación, de sus líneas editoriales y ha terminado de evidenciar a qué intereses sirven entrevistadores que solían tener credibilidad.

Algunos personajes ligados a sectores de la academia o la intelectualidad de derecha tuvieron que hacer enormes esfuerzos para intentar darle valor a un testimonio que en otro momento del país nadie en la industria editorial hubiese publicado. Mucho se ha hablado sobre la ausencia de pruebas y poco sobre la forma, el lenguaje usado es de un clasismo ostensible.

Desde el capítulo uno se encuentran frases como… “López Obrador subió a sus amigos al camión guajolotero que salía de Macuspana y los instaló como jefes, para mala suerte de los trabajadores de confianza”, en relación con el triunfo de AMLO en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México adjudicándole a cualquier tabasqueño la maldad en su ser por el simple hecho de ser tabasqueño. Vaya.

La autora del libro intenta colocarse como vocera de un sector que asume sin rubor no su diferencia, sino su odio contra el movimiento que ha encabezado el Presidente desde hace muchos años y que tuvo un momento crítico en el fraude de 2006… “López Obrador tomó como rehenes Paseo de la Reforma y las calles que conducen hasta el Zócalo. Montó toda una ciudad perdida en protesta por el supuesto fraude electoral”…

Y miren esta joya... “Con la novedad de que los cientos de acampantes, desde la plancha del Zócalo hasta Paseo de la Reforma, donde el Ángel de la Independencia casi se tapaba la nariz y los oídos por el fétido olor y el escándalo de radios sintonizados con música guapachosa”… El principal problema de la oposición del país, su mayor contradicción es que no desea gobernar a la población porque es evidente que la odia, odian a la gente por su condición de pobreza en la que ese sector la ha sumido y los odian más por pretender abandonar esa condición, no toleran que gente que se manifieste y guste de la música “guapchosa” pueda tener derechos y libertades. Faltaba más. Tenemos una derecha ciega y que odia con toda su fuerza.

POR DANIEL SERRANO

