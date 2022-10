Horacio Duarte, corrupción en aduanas y excesos de su pareja lo tumban del primer equipo

*Horacio Duarte cayó del peldaño más alto de la administración pública federal por un incidente que derramó el barril de irregularidades y controversias en que se ha visto inmerso. La vida extravagante y suntuosa de su pareja sentimental, la alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez, generó un cisma en los pasillos de Palacio Nacional, donde se tomó la decisión de hacer valer la línea inquebrantable de la austeridad y enviarlo a una posición que prácticamente lo ha sepultado políticamente. Duarte estará a cargo de la campaña de la maestra Delfina Gómez, lo que implica enfrentar malos resultados, corrupción y múltiples cuestionamientos hacia la ex secretaria de Educación, que no puede presumir ni un mínimo avance en esa materia. Duarte enfrentará no sólo las calificaciones reprobatorias de la maestra Gómez Álvarez, sino también los cuestionamientos de corrupción que sobre él mismo encontró el Ejército Mexicano en su paso por las aduanas de México. Ahora tendrá que resurgir y probar su eficacia política con un triunfo de la que ahora es su jefa y aspirar a no más que una secretaría de gobierno, en caso de que los mexiquenses le den el triunfo a Delfina, aunque puede que se quede en el camino.

*12 muertos, 6 mujeres y 6 hombres, son el resultado de la más reciente masacre perpetrada por un grupo armado el sábado en el bar El Texano, en el sur de Irapuato. Por estos hechos no hay detenidos. Lo bueno es que el gobierno federal ya redujo 9% el número de homicidios en el país.

*Este lunes y mañana martes, el CEN del PRI dará a conocer a sus aspirantes a la presidencia del 2024. Resulta que ahora se sacaron de la manga la dinámica “Diálogos por México”, en la que abordarán temas como empleo, seguridad y economía, los cuales serán expuestos por priístas que aspiran, con o sin coalición, a ser candidatos a La Grande. Desfilarán, entre otros, nombres como Alfredo del Mazo, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, Alejandro Murat y por supuesto el mismísimo Alejandro Moreno Cárdenas. La intención es mostrar a la opinión pública que en el priísmo hay unión, aunque para otros partidos de oposición, Alito Moreno ya no es de su gracia para ir en alianza. El PRI está apurado para calar en la opinión pública, pero a estas alturas ya se le relaciona, a nivel de la política mexicana, como un satélite más al servicio de Morena.

*Con la novedad que Chile niega la extradición a México de Mauricio Toledo, ex asambleísta y ex alcalde de Coyoacán, acusado de enriquecimiento ilícito, quien escapó al país de su padre desde julio de 2021. Por cuatro votos contra uno, la justicia de aquel país negó la extradición al señalar que la pena por el delito del cual está acusado, allá es sancionado con multa mientras que en México es castigado con cárcel. Para la justicia andina, Toledo es un perseguido político de la CDMX.

*En pleno proceso de consultas energéticas con nuestros principales socios comerciales Estados Unidos y Canadá, el gobierno de la 4t despide a la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, la mundialmente reconocida economista, internacionalista y politóloga, Luz María de la Mora Sánchez, una decisión que desconcertará a nuestras contrapartes e implica comenzar una inevitable curva de aprendizaje cuando México podría enfrentar paneles de controversia y denuncias que resultarán en pérdidas económicas multimillonarias. Larry Rubin, presidente de la American Society, consideró que no es éste el mejor momento para la salida de De la Mora por su amplio conocimiento en el entorno, y expertos del sector económico calculan en 50 mil millones de dólares las pérdidas en inversión extranjera en nuestro país, sin contar innumerables demandas en tribunales internacionales, todo por la decisión de arropar contra viento y marea a PEMEX y CFE, alegando soberanía energética y desconociendo el TMEC. Lo que sigue es ver la reacción de gobiernos y empresarios de Estados Unidos y Canadá, ante la llegada a la subsecretaría de Alejandro Encinas Nájera, un perfecto desconocido en el ámbito de los “big leagers” del comercio mundial, pero hijo del subsecretario de gobernación.

*Y hablando de nepotismo, deporte favorito de los políticos en las épocas de José López Portillo, Pío López Obrador ha interpuesto una solicitud de amparo para que no se conozca el contenido de la carpeta de la investigación que la Fiscalía General de la República sigue en su contra. Aunque dos jueces federales se declararon incompetentes para otorgar ese amparo y se tiran la papa caliente uno a otro, en unos días será un Tribunal Colegiado el que decidirá a qué juzgado tocará conocer y resolver el asunto del hermano del presidente, videograbado recibiendo sobres de dinero de manos del ex coordinador de protección civil federal, David León Romero.

*No deja de llamar la atención la forma tan distinta como dos legisladores reaccionan ante su nominación al exclusivo grupo de corcholatas, como les llama el presidente a sus tapados para contender por “la grande” en 2024. Feliz, el senador Ricardo Monreal se dijo agradecido de que Andrés Manuel López Obrador lo haya reconocido como aspirante legítimo a sucederlo y así lo expresó en su cuenta de tuiter. De forma opuesta, Gerardo Fernández Noroña se preguntó de entrada ¿dónde dice la Constitución que para aspirar a la presidencia hay que tener el reconocimiento del mandatario en turno? Aún más, pidió al presidente “saque las manos” del proceso interno de selección de candidato de la coalición Morena-PT-Verde, y sin modestia se dijo “candidato del pueblo” para suceder al tabasqueño. Con este nuevo distractor político de AMLO, las corcholatas Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto seguramente redoblarán sus campañas y, consecuentemente, el uso de recursos públicos para alcanzar sus sueños presidenciales.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM



