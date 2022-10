Intoxicaciones en los menos indicados

Uno de los casos más bizarros en la historia fue aquel que es conocido como la Epidemia de Baile de 1518. Cientos de pobladores de la ciudad de Estrasburgo comenzaron a, lo que testimonios de la época describieron, bailar desenfrenadamentedurante días, algunos incluso llegaron a caer muertos. El evento, no aislado a sucesos similares, fue bien documentado, por lo que surgieron diversas teorías sobre lo qué pasó.

En un artículo para la revista The Lancet, el historiador John Waller argumenta que dicho acontecimiento se debió a una reacción psicogénica a gran escala, como producto de un gran estrés psicológico por parte de la población, en parte por ciertos problemas que afligían a dicha sociedad. Otras teorías apuntan al consumo de pan contaminado con un hongo que puede producir convulsiones y alucinaciones.

En efecto, la Epidemia de Baile de 1518 ha arrojado investigaciones sobre un evento de tal magnitud. Un salto en el tiempo, de esos no permitidos, y más de quinientos años después, ¿cómo se explica que niñas y niños de diversas escuelas secundarias de Chiapas hayan presentado síntomas parecidos, pero sin la danza masiva, a los de 1518? A diferencia del episodio aquí referido, lo ocurrido en las escuelas no se trata de un suceso bizarro.

Es un posible delito, la incompetencia de alguna autoridad o algo más de fondo, cuyas respuestas siguen sin salir a la luz. Los testimonios recogidos por medios apuntan a varias intoxicaciones de estudiantes, quienes presentaron vómitos, convulsiones e incluso alucinaciones, por lo que pareciera ser la ingestión de algún tipo de sustancia. La cocaína suena como la principal sospechosa. Hace tiempo que los decomisos de dicha droga se han dado con una fuerte presencia en Chiapas.

El 9 de octubre la SEDENA dio un comunicado en el que informaba el decomiso de 340 kilogramos de “una sustancia con características similares a la cocaína” provenientes de una aeronave no identificada que venía de Sudamérica. A finales de agosto también fue interceptada una aeronave con 650 kilogramos de cocaína y a principios del mismo mes otra con 136 kilos. ¿Habrá una relación entre el recorrido de esta droga por Chiapas y las intoxicaciones? Hasta el momento es necesaria una mayor investigación por parte de las autoridades.

A diferencia de 1518, estos no son casos de estrés psicológico. Hay una sustancia que lo provocó y hasta el momento no se sabe cómo llegó a parar ahí. Reina la confusión donde se han presenciado los casos, los padres, con justa razón, demandan que se les diga algo. Los resultados por parte de laboratorios privados y la Fiscalía General de Chiapas se contradicen. Los padres y la población quieren respuestas. Uno solo puede esperar que el caso no quede en el olvido.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@IgnacioMinj

MAAZ