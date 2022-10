Diálogo de tú a tú

Buena reunión resultó el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, ayer entre las comitivas de México y EU, en Washington. La delegación mexicana, integrada por Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval, Rafael Ojeda, Alejandro Gertz y Luis Rodríguez Bucio platicó de igual a igual con sus pares estadounidenses Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y Merrick Garland. Incluso coincidieron en varios puntos de seguridad, migración y tráfico de armas.

Tercia de tapados

Llamó la atención que en la lista de los 43 opositores presidenciables del presidente López Obrador no aparecen los gobernadores de Oaxaca y el Edomex, Alejandro Murat y Alfredo del Mazo, ni la senadora Claudia Ruiz Massieu. Otra coincidencia es que los tres son del PRI, lo que hace pensar a muchos que en ese trío podría estar un potencial tapado.

La cooperación rinde frutos

Dos temas resaltaron en la visita que realizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a Guanajuato. Uno fue la espléndida recepción que le dio el gobernador anfitrión, Diego Sinhue Rodríguez, además de la camaradería que ambos mostraron. El otro fue que en los eventos se escuchó en más de una ocasión el grito de “¡presidenta, presidenta!”.

Semana activa de Rogelio

Además de su participación en las sesiones del FMI, el Banco Mundial y el BID, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha tenido varias reuniones en Washington, esta semana. Por ejemplo, con los titulares de Finanzas de Brasil y Colombia, y con los CEO de BBVA y el fondo de inversión Blackrock. Hoy lo hará con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.

El as bajo la manga

Muy optimista está el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, con el tema de la reforma electoral. Dice que se busca un modelo híbrido, en el que se disminuiría presupuesto al INE y se reduciría el número de diputados y senadores plurinominales. Hay incluso quienes aseguran que, de momento no desaparecería el Instituto, para que la oposición la vote a favor.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ