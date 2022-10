Tienen cita con Durazo

Nos adelantan que la clase política de Sonora se dará cita este jueves en el Primer Informe de Gobierno de Alfonso Durazo. Lo novedoso es que acudirá él mismo al Congreso estatal a entregar el documento. Luego, en el Auditorio Cívico, emitirá un mensaje ante más de mil invitados, entre funcionarios públicos, diputados, senadores, empresarios y acaldes. De hecho, el presidente López Obrador mandará en su representación a el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Incluye a Monreal y a Noroña

Le hizo el día el presidente López Obrador al jefe de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al incluirlo entre sus corcholatas. El zacatecano no cabía de gusto, agradeció al mandatario y hasta cantó “poco a poco me voy acercando a ti”. Pero no fue el único al que se incluyó en esa lista, pues el tabasqueño también mencionó a Gerardo Fernández Noroña.

Conviven con Sheinbaum

En Cuajimalpa se mostró que la política no empaña las labores de gobierno. Ayer en esa demarcación, el acto de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con motivo de su Cuarto Informe, el alcalde tricolor Adrián Rubalcava, el líder de ese partido en la ciudad, Israel Betanzos, y sus diputados, reconocieron el trabajo de la mandataria morenista.

Les llegó claro el mensaje

Para el PAN, el PRI y el PRD quedó claro el mensaje que lanzaron ayer Claudio X. González y organizaciones civiles: la alianza Va por México está en extinción. Resulta que Unid@s es el nuevo frente para buscar una candidatura única que dispute a Morena la Presidencia, y los partidos quedan como meros satélites. O sea, no los ven como protagonistas de una coalición.

Una baja positiva para el PRI

A la dirigencia nacional del PRI, a cargo de Alejandro Moreno, cayó como anillo al dedo la “pausa” del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, a su militancia. Y es que, nos cuentan, en la cúpula tricolor están convencidos de que el ex mandatario restaba, en lugar de sumar, sobre todo porque en su gestión ocurrió la tragedia de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ