UANL promueve reciclaje de residuos electrónicos

En el marco del Día internacional del reciclaje de residuos electrónicos, que se celebra el 14 de octubre, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) puso en marcha la segunda campaña de reciclaje del 2022 con el fin de invitar a toda la comunidad universitaria y población en general a que deposite en un lugar seguro el material electrónico que ya no utilice.

El banderazo de la campaña lo dio el secretario de Sustentabilidad de la UANL, Sergio Fernández Delgadillo, quien estuvo acompañado de la titular de la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa, Evangelina Ramírez Lara; del director del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe, Socorro Guajardo González, y de más de cincuenta alumnos del CIDEB, dependencia anfitriona del evento en el Campus Mederos.

Fernández Delgadillo informó que es el octavo año que la UANL realiza esta campaña y es la segunda de este 2022, la cual esperan que sea igual de exitosa que la primera, en la cual se logró recolectar más de veinte toneladas de material electrónico.

“Todo el tiempo invitamos a la comunidad a que se deshaga de todo aparato que ya no sirva y no utilice. Los camiones que recogen la basura no se los llevan y aquí en el centro de acopio se le entrega a empresas que manejan el reciclaje con estándares internacionales”, indicó el secretario de Sustentabilidad.

Es el octavo año que la UANL realiza esta campaña Foto: Especial

Cuidado del agua en Nuevo León

Agregó que, ante la escasez de agua, los regiomontanos se dieron cuenta de la importancia de cuidar los mantos acuíferos y que los aparatos electrónicos tirados en la calle o en la basura contribuyen en gran medida a su contaminación.

“Los químicos que despide este tipo de aparatos (electrónicos) con la lluvia se infiltran en el subsuelo hacia los mantos acuíferos, por eso hemos aprendido a cuidar este material en beneficio del medio ambiente apoyado por los estudiantes”, añadió Fernández Delgadillo.

Por espacio de seis días, la UANL habilitará 17 centros de acopio, de 9:00 a 17:00 horas, a donde se podrá llevar todos los aparatos electrodomésticos, dispositivos mòviles y equipos computacionales en desuso: CPU, laptop, impresoras, teclados, mouse, cableado, memorias, discos duros, lectores, fuentes de poder, telefonía, radios, dvd, cd, consolas de videojuegos, ventiladores, televisores y monitores, etc.

Unidos en beneficio del medio ambiente

El directivo dio a conocer a los alumnos y medios de comunicación reunidos en el inicio de la segunda campaña de reciclaje del año la forma en que el dinero obtenido se utiliza en campañas que la Secretaría de Sustentabilidad promueve entre las dependencias de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

“El reciclaje tiene un valor económico en el mercado y lo obtenido en ello lo hemos utilizado en distintas donaciones como la de Tigres al Rescate en beneficio del Hospital Universitario y ahora con la creación del Premio al Proyecto de Sustentabilidad”, refirió Fernández Delgadillo.

Aparatos electrónicos podrán ser reutilizados Foto: Especial

El Secretario universitario señaló que actualmente la Preparatoria 16 trabaja en el proyecto “Implementación de una estrategia sustentable para el mantenimiento de las áreas verdes de la Preparatoria 16”, que involucra el reciclaje, cuidado del agua y reforestación y que obtuvo el Premio al Mejor Proyecto de Sustentabilidad 2022 UANL.

Campaña de reciclaje de residuos electrónicos

12 al 15 de octubre

Módulo fijo

Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIDESU)

12-14 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas

15 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas

Lunes 10

Preparatoria 16

Preparatoria 25

Facultad de Salud Pública y Nutrición

CIDEB

9:00 a 17:00 horas

Martes 11

Preparatoria 19

Preparatoria 23 (Unidad Santa Catarina)

Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootécnica

9:00 a 17:00 horas

Miércoles 12

Preparatoria 4 (Unidad Linares)

Preparatoria 8

Preparatoria 15 (Unidad Florida)

9:00 a 17:00 horas

Jueves 13

Preparatoria 1

Preparatoria 7 (Unidad Las Puentes)

Facultad de Odontología

9:00 a 17:00 horas

Viernes 14

Preparatoria 2

Polideportivo Tigres (Escobedo)

Preparatoria Álvaro Obregón (Unidad Churubusco)

9:00 a 17:00 horas

Informes:

Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa

Teléfono: 81-8329-4000 exts. 1464 y 1454

DRV