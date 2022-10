Sistema de salud, quebrado por incompetencia

*Derivado del rencor de Palacio contra los esquemas de salud que funcionaban, pero que no pertenecen a la 4t, está la cancelación de los servicios subrogados en las instituciones públicas de salud. Como resultado vemos el -Diferimiento de prestación de servicios, -Incremento en complicaciones por falta de atención médica,-Incremento en el número de muertes por falta de atención, -Incremento en mortalidad por falta de atención oportuna y eficaz. -Incremento en el gasto de bolsillo de familias por atención médica y quirúrgica. La solución está en los servicios subrogados, en los que el la 4t NO PUEDE NI DEBE. La respuesta existe: No inversión para la prestación del servicio, Pago por servicio realizado, No en gasto por merma o caducidad y Homologación en la prestación de servicios, lo que no es nuevo. Lo qué pasa es que “la lucha contra la corrupción”, dejó sin servicio a pacientes y sin oportunidad a proveedores de la cobertura del INSABI. Que le pregunten a papás de niños con cáncer o a los MILES de pacientes que siguen esperando cita por un servicio.

*Después de la convulsión en Palacio Nacional por el libro sobre la corrupción del presidente Cash, aparece una chulada más, ahora en el liderazgo magisterial con la uruguaya Helena Sanguinetti, operadora financiera del SNTE, el mejor secreto guardado de Alfonso Cepeda, donde información que me hacen llegar, es que junto a toda su cúpula, incluidos secretarios generales estatales, reunió a toda su gente para pasar al besamanos con la maestra Lety Ramírez a pesar de su relación con la SNTE. Entrega total es lo que se lee y Cepeda sabe que ello tiene que ver con la explicación que en Palacio Nacional le pidieron sobre Sanguinetti, la nueva Reina del Cash, protegida por un enemigo de Elba Esther, para acuñar a María Luisa Gutiérrez como heredera del CNTE. En un par de meses, saldrá al público un libro dedicado a Sanguinetti y sus trapacerías en el SNTE, terremoto político que compartirá encabezados con la elección del Edomex. Al parecer, La Rata será examinada…

*Aunque parezca que las cosas están tranquilas en el CEN del PRI y que Alito Moreno está como si nada, resulta que el PAN y el PRD han reiterado que la Alianza Va Por México está suspendida por los devaneos políticos del Revolucionario Institucional en los últimos días. Aunado a esto, Claudio X González ha dicho que se debe replantear la alianza. ¿Se imaginan que PAN y PRD rechacen en la Alianza al PRI y aparezca la posibilidad de que Movimiento Ciudadano tome su lugar? Los naranjas en el senado coincidieron en rechazar que el Ejército siga en las calles haciéndola de policía y lo más seguro es que hagan lo mismo en San Lázaro. Nos comentan en Insurgentes Norte que Alito Moreno y el tricolor están al borde del precipicio y que, como están las cosas, difícilmente el campechano salvará el pellejo de todas sus corruptelas.

*Con la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, alrededor de 50 puestos de primer nivel o en el círculo cercano del presidente López Obrador se han producido a punto de cumplirse los primeros 4 años de su gestión. Tres en Educación Pública con Esteban Moctezuma, Delfina Gómez Álvarez y Leticia Ramírez Amaya, tres en en Comunicaciones y Transportes con Javier Jiménez Espriú, Jorge Arganis Díaz Leal y Jorge Nuño Lara y tres en la Secretaría de Hacienda con Carlos Urzúa Macías, Arturo Herrera Gutiérrez y el actual Rogelio Ramírez de la O. Sin sorprendernos por los cambios que son cosa normal en cualquier gabinete, recordemos algunas de las bajas en el primer equipo de AMLO entre quienes están, además de los ya mencionados, Germán Martínez que dejó el Seguro Social, Alfonso Romo la oficina de la presidencia, Julio Scherer Ibarra la consultoría jurídica, Santiago Nieto Castillo la Unidad de Inteligencia Financiera, e Irma Eréndira Sandoval la Secretaría de la Función Pública, entre otros que ya no regresaron a las mieles del poder del gabinetazo.

*Llevar al ejército a las calles y los caminos de México para hacer labores de policías no sólo pondrá la seguridad personal y patrimonial de millones de civiles en manos de un puñado de individuos no entrenados para esas tareas, sino que obligará a las próximas autoridades federales a tener que negociar con los de verde olivo sobre la conducción del país entero. Después de 2024, quienes queden al frente del poder ejecutivo, del partido que sean, tendrán que arreglárselas sobre la conducción y las decisiones de la nación con la élite militar que ya controla puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, aduanas, obra pública y hasta una aerolínea en ciernes. Por lo pronto, el país sigue en un charco de sangre con masacres por doquier, mil 702 víctimas mortales del crimen organizado tan sólo en septiembre pasado (Lantia Intelligence) y lejos de ver posibilidades de cambio en el futuro inmediato, porque a pesar de las reuniones de seguridad de las 6 de la mañana la decisión del presidente sigue siendo la de “abrazos, no balazos” que no ha pasado de ser un slogan, una postura demagógica de la que se carcajea el crimen organizado, que sigue cobrando miles de vidas y que no tiene nada que ver con una estrategia anti terrorista diseñada por profesionales de la seguridad pública en todos sus ámbitos. Lo que sí se ve es una política de espiar y perseguir adversarios “peligrosos”, como clasifica la SEDENA a familiares de niños con cáncer, madres usuarias de guarderías infantiles, colectivo feministas (sic) o colectivos que exigen paz y justicia social, entre otros, según un análisis de la propia institución castrense en el que enlista a un grupo de “amenazas” a la seguridad del AIFA, en el que por cierto no aparece el Cártel de Sinaloa.

*Y de las novedades de las Guacamayas, habrá harto.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL