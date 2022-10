Morena sale de compras en la oposición

Fragmentada y herida de muerte quedó la alianza opositora Va por México tras una cadena de sucesos en el Congreso de la Unión, en las vidas internas de los partidos (PRI, PAN y PRD) y un daño provocado por investigaciones judiciales en curso, particularmente en la Ciudad de México.

Y este desmoronamiento del bloque opositor abrió la puerta a los dirigentes de Morena que como reclutadores de “talento” salieron con la chequera para iniciar el fichaje de funcionarios, militantes y líderes de la oposición que, inconformes, buscan cambiar de piel.

En ese contexto se suscribe la reunión que sostuvo Claudia Sheinbaum el fin de semana con dirigentes de la oposición, entre ellos prominentes miembros del partido del sol azteca y el Revolucionario Institucional, quienes expresaron su respaldo total al proyecto político de la jefa de Gobierno.

Derivado de eso, se espera una renuncia en cascada al interior PRD, cuyo movimiento estaría encabezado, nada más y nada menos, que por la mismísima dirigente de ese partido en la ciudad, Nora Arias.

El rompimiento con la dirigencia, que encabeza Jesús Zambrano, fue motivado por “viejas prácticas de abusos y costumbres”, según publicó la propia Arias en sus redes sociales.

Este cisma será aprovechado por Morena y la jefa de Gobierno para reforzar a sus cuadros en la ciudad, como también será capitalizada la división que provocaron en el bloque opositor personajes como Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, o las investigaciones sobre el llamado Cártel Inmobiliario.

Si a eso le sumamos la descomposición que provocó en la alianza el voto dividido en el Senado y la Cámara, en torno a la presencia del Ejército en las calles, existe entonces la mejor oportunidad del partido guinda para recuperar espacios perdidos y con eso empujar la candidatura presidencial de Sheinbaum.

Un dato adicional: el priista Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, es el alcalde con mayor cercanía a la jefa de Gobierno, e incluso ella, personalmente, lo invitó a formar parte de su proyecto político.

Hasta donde se sabe, al alcalde no le desagrada la idea, porque de todas las ofertas políticas que hay, de cara al 2024, es con la que más se identifica. Y tiene razón, en el tricolor no hay claridad ni rumbo.

Por lo que hace al PAN, de cara a la elección de jefe de Gobierno en 2024, la opción más viable en este momento es el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, no por el deseo de sus querientes o aliados, sino porque es el único panista del grupo que controla la ciudad que no tiene cadáveres en el clóset. Según una fuente que tuvo acceso a las investigaciones sobre el llamado Cártel Inmobiliario, no está vinculado con esto ni con sus compañeros de partido que aparecen en las indagatorias. Está limpio, y eso lo convierte en el rival a vencer para Morena.

El problema es que el blanquiazul quedó debilitado en la CDMX, por el rompimiento en la alianza Va Por México y por las pesquisas en curso. Si no logra sobreponerse a esto, con todo y su limpio expediente, será complicado que avance en la capital.

Y más cuando existe el riesgo de que el PRD se fragmente y muchos de sus militantes y dirigentes pasen a engrosar las filas de Morena, mientras el PRI se desvanece por completo.

•••

No se conocen aún los motivos reales por los que Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía, pero en Palacio Nacional y el gabinete de Seguridad saben que tuvo serias diferencias con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre otras tantas cosas, los militares quieren entrar a gestionar importaciones de diversos productos, sobre todo agrícolas. Y eso es algo que compete exclusivamente a la dependencia que ella encabezaba.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La política no es asunto propio ni de filósofos ni de moralistas; la política es el arte de sacar de una situación determinada el mejor partido posible”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MBL