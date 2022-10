Adán Augusto López se mantiene invicto

La semana anterior volvió a ser una semana redonda para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que logró la aprobación en el Senado de la República de la reforma constitucional que permite la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Esto lo consolida como el mejor operador político en el equipo del presidente López Obrador, y se mantiene invicto en la negociación con las fuerzas políticas para sacar adelante las reformas que son necesarias para el país.

Cuando se pensaba que la reforma no pasaría, y quedaría en una derrota para el movimiento obradorista, se necesitó de la intervención del secretario de Gobernación para reconducir el proceso legislativo y lograr la extensión del plazo de las Fuerzas Armadas en las calles, misma que logró con los votos de Antonio García Conejo y Miguel Ángel Mancera, del PRD, y de los senadores del PRI, Sylvana Beltrones, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila, Ángel García, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez, Manuel Añorve y Mario Zamora.

La discusión de la reforma en el Senado duró casi ocho horas, e incluyó posicionamientos muy controvertidos como el de Claudia Ruiz Massieu, hasta los que de plano rayaron en lo vulgar, como el de la Senadora Lilly Téllez. Y a pesar de que desde las distintas fracciones parlamentarias del PAN, de MC y del Grupo Plural, pedían votar en contra, incluso desde los escaños de los senadores del blanquiazul pedían no doblegarse para no romper la alianza Va por México, sin embargo, esto no se logró.

Pudo más el trabajo de cabildeo del secretario de Gobernación con diputados, senadores y gobernadores, para que la reforma se lograra. Su labor lo consolida como un fuerte candidato a futuro, ya que para nadie es sorpresa que sea considerado por el propio Presidente como un firme candidato a sucederlo, además, que lo hace sin siquiera decir que aspira a la sucesión, aun cuando es un funcionario de todas sus confianzas, discreto y leal al proyecto.

Mediante su trabajo logró varios triunfos. Pudo pasar una reforma que se esperaba complicada, logró dividir al PRI, decirle adiós al bloque de contención, terminar con la moratoria legislativa de la oposición y de paso, finiquitar la alianza electoral del Va por México.

Con estos logros varios ojos se han puesto en él, tanto a favor, pero especialmente en su contra. Sólo así puede entenderse el trabajo de la organización que encabeza Claudio X. González, MCCI, que trata de vincular al CJNG con mandos policiacos nombrados por el secretario, e incluso algunos medios cayeron en lo ridículo de vincularlo a él directamente.

Es previsible que este tipo de ataques continúen, porque ya se dieron cuenta de que la fortaleza de Adán Augusto, no sólo es su cercanía con el presidente López Obrador, al que ha acompañado durante años, sino su eficiencia en términos de la operación política. Por ello no es de extrañar que cada vez suba más en las encuestas para la obtención de la candidatura presidencial de Morena rumbo a los comicios electorales de 2024.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

MBL