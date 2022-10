Pancho no se irá impune: Américo

Con la asunción al gobierno de Tamaulipas de Américo Villarreal, se acaban los fueros de Francisco García Cabeza de Vaca. Desde el flanco federal el presidente López Obrador no va a perseguirlo. Pero, el equipo de Américo, con ayuda de Santiago Nieto, especialista en lavado de dinero, engordarán el expediente contra el hoy exgobernador. Ya preparan, mientras, la salida del fiscal Irving Barrios Mújica, quien sería cabeza de playa del grupo de Felipe Calderón y “Pancho”, en la entidad, hasta el 2027. Hace un mes un tribunal impidió a éste, tomar el control de todas las policías del Estado. “Operación Precisión” contra CdeV, quien no escapará de la ley, como dijo Américo.

GUANAJUATO: En corrillos políticos hablan de una investigación al “duo dinámico” de León. Pues resulta que no le salen las cuentas al director del DIF, Eduardo Ramírez, esposo de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, en las finanzas del organismo. Este, se suma al escandaloso caso de la directora del Instituto de Cultura del municipio, Lizette Orozco, quien también tiene contratos irregulares. Y, así quiere suceder a Diego Sinhue Rodríguez, en la gubernatura.

AGUASCALIENTES: Martín Orozco (PAN), el gobernador que sale hoy, tendrá guaruras pagados por el gobierno estatal, hasta por 6 años. Martín reformó la Constitución local, para darse protección por “interés público” para preservar su vida e integridad física. Muchos se van del cargo con dinero de sobra para pagar su propia protección. Que el pueblo pague. Hoy rinde protesta Tere Jiménez (PAN) como gobernadora.

EDOMEX: Quien tomó el control de las negociaciones con el Grupo Opositor de PRI, PAN y PRD, para seleccionar al candidato fue la diputada priista Laura Barrera Fortul, quien tiene comunicación con 3 exgobernadores: Arturo Montiel, Enrique Peña y Alfredo del Mazo, el grupo Atlacomulco pues, con quienes trabajó. No dicen que es cabeza de playa de Alejandra del Moral.

QUINTANA ROO: La gobernadora Mara Lezama hizo 3 nombramientos estratégicos en su gabinete: Gastón Alegre, consejero; Laura Aguilar Loredo, en comunicación y Adrián Díaz, como Oficial Mayor. Por cierto, Mara ofreció todo el apoyo de su gobierno a la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Paty Peralta, quien se mantendrá un año para concluir la administración que dejó Mara para ir a la gubernatura.

BC: No se entiende por qué no quieren en Ensenada al alcalde Armando Ayala (Morena), si no hace nada. No hace caminos, no da seguridad, ni bienestar. ¡Nada! Pero, si hace una gran fortuna, nos informan. Se siente protegido desde San Diego. En Morena, lo detestan; dicen que su padrino le dará una senaduría. Soñar no cuesta nada.

TAMAULIPAS: Un dato: ya sin sobresaltos, este es parte del gabinete de Américo Villarreal. Lleva en Gobierno a Héctor Villegas; Olga Sosa, Trabajo; Tania Contreras, Jurídico; Jesús Lavín, administración; Adriana Lozano, Finanzas; Pedro Cepeda, Obras Públicas; Joel Hernández, Salud; Ninfa Cantú Deándar, Economía; Norma Pedraza, Contraloría.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ