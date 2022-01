¿Boicot a Pumas?

No, empiezo así, con un rotundo no. No estoy de acuerdo con un boicot.

Ni me paga Pumas, ni trabajo para ellos, ni me regalan boletos. Es oportuno aclararlo. No obstante de que tiempo atrás trabajé para su programa oficial “Pumas TV” y mi profesión me ha dado la oportunidad de conocer algunos jugadores y personal administrativo del equipo, desde hace años soy, antes que nada y primero que todo un aficionado más, uno más.

En ese complejo, muy complejo mundo de las redes sociales, ha iniciado una convocatoria para no comprar boletos, ni artículos oficiales, para boicotear, pues a Pumas. El motivo es por la salida del estupendo jugador y canterano, quien pintaba para convertirse en símbolo universitario, Erick Lira y la muy probable, aunque no confirmada partida del eficiente y carismático atacante argentino Juan Dinenno al futbol brasileño. El hecho de que no se vislumbra ninguna contratación relevante, empeora la situación.

Personalmente me dolió la noticia de Lira, uno de esos jugadores que pintaba para todo. Un muchacho que reunía esas características que tanto nos gustan a los aficionados auriazules, coraje, pasión, garra, personalidad y calidad. No, no estoy de acuerdo con su salida, no ahora.

Siempre he aplaudido la característica formadora de Pumas que inevitablemente conlleva que sus futbolistas se marchen cuando la empiezan a romper, pero lo de Erick me parece muy pronto.

Lo sabemos bien, Pumas, a pesar de que hace un año estaba disputando la Final de la Liga MX, y que hace pocos días, una semifinal, tiene un plantel justo, incluso corto. Su reciente cosecha de puntos es pobre. No estamos para, en estos momentos, para andar despidiéndonos de nuestros mejores hombres.

Imposible dejar de lado la tristeza y frustración de llevar más de 10 años sin salir campeones. Que cada quien reaccione como le venga en gana. Yo decido seguir apoyando. Aunque no cobro en Pumas, me siento parte del equipo, igual que el presidente, entrenadores o jugadores, y elijo estar a muerte con nuestros colores.

Claro, exijo mejores resultados en la cancha, pero elijo hacerlo apoyando. Considero que esa es mi función, mi rol en el equipo. Es futbol, es un juego, y aunque me importa mucho, quizás demasiado, no quiero olvidar que lo amo, porque me divierte, me apasiona y me ayuda a olvidarme de la cotidianidad. No concibo una competencia deportiva con boicots, protestas o acciones similares que conlleven actos desagradables, tan desagradables como los problemas inevitables del día a día.

Me dicen “porrista” y “foca aplaudidora”, me tienen sin cuidado. Mi forma de exigir es estando ahí, con el equipo, siempre que pueda en el estadio, en las buenas y en las malas.

Acusan de que con estas ventas algunos se llenan los bolsillos. No lo creo. Lo mucho, lo muchísimo que cuesta sostener a un equipo de la naturaleza de Pumas me hace que no tengan lugar esas sospechas, no en mí. Quien afirme lo contrario que lo compruebe.

Quiero un equipo ganador, que nos entregue campeonatos. Voy a seguir colaborando como yo creo que puedo colaborar: apoyando.

Seguiré gozando un poco más de la vida en las gradas del estadio. Tengo derecho a hacerlo.

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA

