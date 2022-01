Ruta2022 Criticas retumban en Palacio Nacional

Han pasado varios días y en las entrañas de Morena se gesta un movimiento de inconformidad cuyas consecuencias aún están por conocerse.

La senadora Susana Harp Iturribarría, de Oaxaca, y el senador José Ramón Enríquez, de Durango, son los más beligerantes por la forma en que se eligieron los virtuales candidatos de Morena a gobernar esos estados. Falta ver lo que ocurra en Tamaulipas con Maki Ortiz, quien tampoco está conforme. Ya comenzó la batalla legal al interior del partido para revertir esos resultados, pero el daño a la confianza del partido ya está hecho, y no se ve que Mario Delgado, el presidente de Morena, esté operando para hacer un rápido control de daños.

Tanto Susana Harp, como José Ramón Enríquez, han sido cuidadosos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están dirigiendo sus obuses a Mario Delgado y a la Comisión Nacional de Elecciones. Pero todos sabemos que en Morena nada sucede sin la autorización -o la orden directa- del Presidente de la República. Es por eso que urge controlar las situación.

Yo reto a Mario delgado a que nos gane a la buena, aplicando lo que Morena propone: no mentir, no robar y no traicionar, dijo Susana Harp en un programa de radio local en Oaxaca. Yo no quiero dividir a Morena. El proceso interno nos está dividiendo, y además no está sirviendo de nada porque ya se había tomado la decisión desde el 18 de diciembre, declaró Harp Iturribarría.

En Durango, el senador José ramón Enríquez inició una caravana a la Ciudad de México para exigir que se corrija esa atrocidad. Sus palabras son demoledoras, porque asegura que la actuación de Morena obedece a la vieja política de siempre, los intereses, el pueblo no importa; fue un engaño, simulación, circo, teatro.

Para Enríquez, no se respetó al pueblo de Durango, porque se aplicó un criterio obscuro, cupular. Es más costoso un proceso viciado que perder gubernaturas. Seamos honestos, no más engaños.

Cada palabra de Harp y Enríquez, cada descalificación al proceso interno de Morena, cada crítica a Mario Delgado, retumban hasta Palacio Nacional. Sería gravísimo y demoledor que se comprobara que desde el 18 de diciembre ya estaba decidido quiénes serían los candidatos. Es el principal argumento de los inconformes que, al parecer, lograron probar ante notario público que cuatro días antes de conocer los resultados de las encuestas, Morena publicó -por error- un documento en su pagina de internet con los nombres de los seis ganadores.

Paco Villarreal resultó el aspirante mejor posicionado entre los priistas que buscan la candidatura a gobernador de Oaxaca. Superó con creces a Heliodoro Díaz, Eviel Perez Magaña y Germán Espinoza. La mujer mejor posicionada -la única aspirante- resultó Eufrosina Cruz Mendoza.

Fue una encuesta de la empresa especializada Enkoll, realizada en vivienda, cara a cara, entre el 18 y el 22 de diciembre en todo el estado.

