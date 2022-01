Un gasolinazo disfrazado de ajuste

El 20 de noviembre de 2016, en una de sus campañas para la presidencia de la República, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, dijo que si Morena estuviera en el gobierno la gasolina no costaría 14 pesos, sino 10.

A estas alturas, en el inicio del año 2022, me gustaría que ese candidato fuera el Presidente de este país para que la gasolina no nos costara casi 25 pesos el litro.

O quizá estamos en ese hipotético espacio llamado “multiverso” y vemos cómo ese candidato a la Presidencia de la República no cumplió con esa promesa. Quien desde su eterna campaña electoral y después de asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador volvió a repetir y agregar que no sólo bajaría los precios de la gasolina, sino también que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería en 6 por ciento, y que no aumentarían los impuestos.

Bien reza el refrán que el “prometer no empobrece…”.

Y es que, al iniciar este año, los mexicanos nos despertamos con la noticia de que la gasolina ya no rondaba entre los 20 pesos, como en 2021, sino que estaba ya en 22 pesos, y en algunas gasolineras incluso estaba hasta en 25 pesos.

La respuesta anticipada de este gobierno de promesas sin cumplir fue que se trata de un “ajuste” y solamente subirá la gasolina por debajo de inflación.

Pero, al parecer, el gobierno federal olvidó un pequeño detalle : que el año 2021 cerró con una desaceleración económica y una alta inflación de 7.3 por ciento.

Esta situación, que según prevén analistas es que en este año, que acaba de empezar, el gasto público de 2022 enfrentará graves problemas por la falta de recursos, al haber un menor crecimiento económico.

Todo indica que se espera un escenario adverso para todos los mexicanos, pues estaremos ante una agitación económica que no parece tan simple, como cuando el Presidente decía que era fácil extraer petróleo solamente con hacer un hoyo y bombearlo.

Hoy vemos los resultados de las ocurrencias e ideas de tres años de un gobierno lleno de decepciones. Porque no sólo es el aumento de la gasolina, diésel, gas y energía eléctrica sino todo lo que viene detrás de eso, como el incremento de los precios de todos los productos del mercado, hablando sólo de los básicos del hogar. Estamos ante el resultado del completo abandono del gobierno federal, en no destinar un ingreso universal y los nulos recursos públicos que se hubieran canalizado para la reactivación económica el año pasado. Quizá muchos esperamos que este 2022 no sería tan malo, pero si nos impresionamos por este “gasolinazo”, disfrazado de un “ajuste”, entonces esperemos a ver el recibo de luz y cuánto costará el gas si este gobierno logra que se apruebe su reforma eléctrica.

POR JULEN REMENTERÍA

COORDINADOR DEL PAN EN EL SENADO

@JULENREMENTERIA

