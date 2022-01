Ruta2022, Morena y las protestas

El inicio de este 2022 llegó con varias inconformidades al interior de Morena por la designaciones de sus Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Todos sabemos que ese rimbombante cargo solo disfraza a quienes serán sus candidatos y candidatas a gobernar los seis estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio.

La historia confirma que el método de las encuestas para elegir a los candidatos morenistas no deja satisfechos a los perdedores, cosa que es normal. Sin embargo, todos conocían las reglas desde el principio y también sabían que las encuestas siempre han dejado cuestionamientos y dudas a muchos.

Parte del problema es la serie de rumores que rodean siempre las designaciones y la interpretación de las señales enviadas desde el poder. Muchos creen que su cercanía con el presidente es garantía de candidatura. Pero no todos gozan de los privilegios de Félix Salgado Macedonio y la realidad los pone en su lugar.

Durango y Oaxaca tienen las protestas más estridentes de los morenistas que quedaron fuera de la posibilidad de gobernar sus estados. El senador José Ramón Enríquez está en pie de guerra. Exigió corregir lo que consideró un engaño, simulación y atropello que tomó la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado y, si no se corrige, yo voy a seguir lo que decida el pueblo. Al estilo de Andres Manuel López Obrador, emprendió una caravana de Durango a la Ciudad de México para exigir respeto al resultado de las encuestas., porque si no, a ver quién amarra al tigre que han desatado.

En Oaxaca, Susana Harp también está haciendo bastante ruido. Califica de farsa las encuestas de colocaron al senador Salomón Jara como el virtual candidato a gobernador. Se trató de una simulación, estuvimos todos los aspirantes esperando por horas y todo ya estaba definido.

Algo tendrá que hacer Mario Delgado, y pronto, porque con las mismas palabras de López Obrador están descalificando el proceso de su partido para elegir candidatos. De todo esto se debe hacer una reflexión para que Morena sea lo que el Presidente planteó, un espacio de democracia real, que no se mienta, no se traicione y no se robe, ni siquiera en las encuestas, que se vivan los principios que ofreció al pueblo, dijo Susana Harp.

En Tamaulipas, Maki Ortíz también rechazó que Américo Villarreal vaya a ser el candidato de Morena a gobernador. Queremos en Tamaulipas que en concreto sea el Tribunal Electoral el que nos defina, porque el partido cometió infinidad de faltas, aseguró la expanista.

Por ahora no se vislumbra un bloque común de los inconformes, pero Mario Delgado tendrá que actuar pronto y con suma eficiencia para acallar las inconformidades. Las protestas podrían afectar las posibilidades de triunfo de Morena el próximo 5 de junio, pero principalmente, dañar la imagen del partido y del propio López Obrador.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

CAR