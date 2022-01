Se debe corregir el rumbo de 2022

Como lo adelantamos, el país inicia de forma complicada el año 2022, ya se nos fue enero y el balance nos arroja un saldo negativo. La inflación está por las nubes, con productos de la canasta básica alcanzando máximos históricos en sus precios, la gasolina sigue subiendo y hasta los limones, ahora son un lujo que no todos pueden permitirse. En lo económico, no existe una proyección realista al corto ni mediano plazo de que las cosas pueden mejorar, solo nos queda esperar que no empeoren.

El mal comienzo de año no es solo en lo económico, en materia de seguridad, en sólo un mes, tres periodistas fueron asesinados, Incluso una de ellas, le manifestó personalmente al presidente que temía por su vida en marzo de 2019, es evidente que nada pudo hacer para salvarla. Cualquier asesinato es condenable y daña a la sociedad, pero cuando son asesinados periodistas de forma tan impune, eso nos demuestra cuán vulnerables somos todos los demás y la enorme inseguridad que vivimos.

Y hablando de más inseguridad, corrupción e impunidad, el primer mes del año ya registra varias masacres, y qué decir del cuerpo del bebé encontrado en un penal del estado de Puebla, hecho que por fortuna ha causado gran indignación en la sociedad mexicana. La violencia y el crimen no deben normalizarse, no podemos perder nuestra capacidad de asombro ante la violencia y la inseguridad, los mexicanos merecemos un país donde podamos vivir tranquilos y que los delincuentes sean perseguidos con todo el peso de la ley.

Enero de 2022 demuestra la gran polarización que existe en la política mexicana, siguen las confrontaciones, incluso en el partido gobernante, donde varios de sus miembros mantienen conflictos abiertos con sus “compañeros”, parece que la obtención del poder es la única motivación válida de sus acciones, lo que impide la búsqueda de un proyecto de nación que nos unifique. Y qué decir del conflicto entre el INE y la 4T, el cual no parece tener fin, lo que representa un riesgo constante para la institución encargada de garantizar la democracia.

Ante la gran mayoría de los problemas que tenemos como sociedad, la autoridad ha optado por achacarlos a la herencia del pasado neoliberal (lo que esto signifique), tratando de evadir con ello su responsabilidad directa, lo que hasta el momento, en base a la gran popularidad de la que goza la 4T, parece que les ha funcionado. La pregunta es, después de 3 años de iniciado el actual gobierno, ¿hasta cuándo serán ellos los responsables de lo que pasa en el país?.

Se entiende el otorgamiento de un periodo de gracia a los nuevos gobiernos, sobre todo con la enorme cantidad de problemas heredados, pero lo que no es lógico ni deseable, es que, de forma indefinida, los gobernantes eludan su responsabilidad y culpen de sus propios errores, al pasado. Los mexicanos tenemos que aprender a ser más críticos y analíticos, para poder exigir mejores resultados a nuestras autoridades, esa si es nuestra responsabilidad.

Cada inicio de año nos presenta una nueva oportunidad para mejorar las cosas, 2022 todavía es muy joven y existe la posibilidad de corregir el rumbo, deseo que nuestro gobierno se dé cuenta rápido de ello.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL