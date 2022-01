López Beltrán y el interés público

En días pasados se publicó una pieza periodística sobre el nivel de vida del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas (https://acortar.link/ZrHgKw), donde el propósito del reportaje es poner de manifiesto que esta persona vive al margen de los criterios de austeridad republicana que proclama su padre, lo que, se concluyó, es una contradicción.

El tema a discusión es primero definir si esa información es o no de interés público.

Esa definición necesaria ha sido desestimada como si se tratara, por ejemplo, del vocablo silla, que todos y cada uno saben que es un objeto que sirve para sentarse.

No sucede lo mismo con esta expresión que reviste capital importancia, porque permite saber si se trata de un discurso constitucionalmente protegido para justificar su preeminencia sobre los derechos de la personalidad y, segundo, si en las mejores prácticas periodísticas reclama su difusión.

En otras oportunidades (ver, por ejemplo, la más reciente edición de nuestro Diccionario enciclopédico de Derecho de la Información. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2019) he apuntado que la información que tiene el apellido de interés público es aquella que sirve para tomar decisiones a efecto de ejercer derechos o cumplir obligaciones en una sociedad democrática.

¿Bajo esta definición, la nota específica de José Ramón López Beltrán se sostendría periodísticamente?

No, por cuatro razones: a) Quien ha sido electo para un cargo público y con una plataforma electoral es el presidente Andrés Manuel López Obrador, no su hijo; b) José Ramón López Beltrán es mayor de edad y lo que decida hacer con su vida es de su propia responsabilidad.

En todo caso, el Presidente de la República es responsable de su hijo menor de edad y de su esposa, porque lleva a cabo una función pública en su gobierno como responsable honoraria de la Memoria Histórica y Cultural de México. c) El hijo mayor del titular del Ejecutivo federal no desempeña (al menos no se desprende de la nota periodística objeto del presente análisis) tarea alguna en el gobierno federal mexicano, de la que tenga un ingreso económico al margen de la ley, y d) Tampoco se han dado elementos que permitan inferir racionalmente que está vinculado a grupos del crimen organizado y que vive al margen de la ley, lo que hubiera sido detectado inmediatamente por el gobierno de EU, donde hay una tolerancia cero para la adquisición de viviendas y gastos que no estén debidamente justificados.

Estas reflexiones, que deberían ser parte de una decisión editorial, son ignoradas, acaso por desconocimiento y desinterés, en la agenda mediática motivada crecientemente por criterios de ventaja política.

Si el día de mañana se documenta que el hijo mayor del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negocia con el narcotráfico, con grupos delincuenciales o incurre en tráfico de influencias, se tendrá, sólo entonces, una nota de evidente interés público, pero no ahora.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX

PAL