¿Es mucho pedir?

Lo hará un sindicato. ¡Un sindicato! Uno que no es precisamente ejemplo de modernidad, como el de Pemex, avanza mucho más rápido que la autoridad electoral y los partidos. Hoy llevará a cabo su elección para elegir dirigencia con un modelo que es más funcional, rápido, certero y barato, que el que el INE, uno de los órganos electorales más caros del mundo, organiza por mandato de los partidos. Increíble.

¿Por qué si el sindicato puede hacerlo para elegir a su nuevo secretario general, los mexicanos –todos- no podemos tener voto electrónico en nuestros procesos electorales?

¿Será que no conviene a quienes manejan cuantiosas bolsas de dinero, a las que no quieren renunciar? No se entiende de otra forma. Hoy todo lo podemos hacer a través de nuestros teléfonos, por ejemplo. Desde ellos realizamos transacciones bancarias, revisamos nuestro saldo, hacemos pagos. ¿Por qué no podemos votar? Sería práctico, eficaz y barato. Los resultados estarían en minutos, después de cerrado el sistema de votación. Ahorraríamos en mamparas, boletas, papelería electoral, urnas… también en tiempo y logística para capacitar funcionarios electorales. ¿Por qué entonces no hacerlo?

Por increíble que parezca, la elección del sindicato petrolero puede servirnos de ejemplo. Los más de 100 mil trabajadores de Pemex votarán de manera electrónica. Quienes participen, se registraron y hoy recibirán un correo electrónico y un mensaje de texto en su celular con una liga de acceso directo a la plataforma, y un token. La clave que se les envíe deberá ser ingresada en una computadora o teléfono móvil para poder emitir su voto. En sus pantallas, los trabajadores podrán seleccionar a uno de los 25 aspirantes a la secretaría general y, en un segundo paso, confirmar su decisión. Al finalizar la votación, los obtendrán un recibo que llegará a su correo y podrán descargar.

Si lo hacen los petroleros, ¿no podría el INE? Claro que hay que cambiar la Ley para hacerlo posible. ¿Por qué no la cambian los partidos? De que se puede, se puede. ¿Será que algunos no quieren? ¿O no conviene a quienes manejan tremendas bolsas de dinero?

Más allá de grillas partidistas y juegos políticos (que incluyen jaloneo INE vs. 4T), lo que realmente importa a los ciudadanos es que su voto cuente, que su voto sea más barato, que sea más fácil y práctico votar y que los partidos políticos nos cuesten menos.

Lo demás ya es la agenda de cada partido. Podemos hablar de segunda vuelta sobrerrepresentación, plurinominales y un largo etcétera, pero en el fondo la columna vertebral es una democracia efectiva, eficaz, y que no cueste un dineral. ¿Es mucho pedir?

Hoy los partidos políticos reciben un dineral: 5 mil 821 millones 851 mil 702 pesos les daremos este año.

Si en serio, como han dicho desde Morena hasta el PAN, quieren meterle mano en el Congreso a la ley electoral, es fácil mostrar voluntad y cercanía con los ciudadanos que los pusieron donde están: voto electrónico y menos dinero a los partidos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL