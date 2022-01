El fin del espejismo

Cuando el Presidente López Obrador explicó las razones que lo llevaron a despedir a Rogelio Jiménez Pons como responsable de la obra del Tren Maya, afirmó, tajante: “...por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país…si esa persona no interioriza…que estamos viviendo un tiempo histórico…si está pensando que es la misma vida rutinaria de gobierno, que todo es ortodoxo, plano…entonces no está entendiendo que una transformación es un cambio profundo, una revolución de las conciencias”.

Después remató con una frase que resume lo dicho: “La política ni siquiera es llegar a ser hombre de Estado, la política es llegar a ser hombre de nación”.

Obviamente que en esa yuxtaposición entre “hombre de Estado” y “hombre de nación”, se estaba refiriendo a sí mismo. Se concibe como el conductor único de la locomotora que promueve un cambio profundo, “una revolución de conciencias”, en México.

Como el Presidente considera que cada una de sus obras tiene un carácter épico, en su lógica el que falla en la empresa emprendida es obviamente un contrarrevolucionario opuesto a “una revolución de las conciencias”.

Lo importante es constatar que el Presidente opina que cada una de sus obras iniciadas durante su gestión es única, insólita y representa algo nunca hecho ni visto antes. Se auto designa como un Presidente excepcional como ningún otro en la historia nacional.

En pocas palabras, su gestión como Presidente de la República tiene, en su propia definición, el carácter de epopeya. Es una gran gesta histórica como nunca se había visto ni vivido en la historia entera del país. Al encarnar el sentir y responsabilidad de una epopeya, lo vuelve inmune a críticas malévolas, a las insidias de intereses afectados o trastornados, a los posibles pero no criticables errores suyos o de sus colaboradores y resistente a las presiones de gobiernos extranjeros malintencionados.

Encarnar una epopeya equivale a poseer una capa protectora donde uno no es un hombre de Estado, sino que algo más magnífico: un hombre de la nación. “No me pertenezco”, dijo en algún momento de extraña euforia.

Y, a pesar de su euforia, sigue siendo, en concreto, el Presidente de la República. Y los ciudadanos siguen padeciendo la gestión de gobierno desprovista de profesionalismo y que dedica una gran cantidad de energía y tiempo a destruir todo aquello que pudiera señalar o identificar los múltiples yerros cometidos por un gobierno que avanza, implacable, hacia el cuarto de sus seis años de duración.

Y ese es precisamente el problema. El reloj sexenal avanza sin detenerse. Los problemas de gestión pública no se están resolviendo. Más bien se están acumulando diariamente, tanto los problemas viejos no resueltos como los nuevos que se acometen cada día. El reloj sexenal y los problemas acumulándose conspiran contra la heroicidad y la epopeya obradorista. Cada día que pasa los problemas son peores y la narrativa heroica es cada vez menos creíble. Y es que la epopeya se va convirtiendo en espejismo.

A estas alturas del sexenio, la salida de Jiménez Pons del Tren Maya no puede ser considerado como un acto para salvar a la revolución de conciencias, sino como el despido fulminante de un empleado que no hizo su trabajo como quería el jefe. Resulta ridículo presentar el despido de Jiménez Pons como un acto heroico para no estorbar el avance implacable de la epopeya.

Ese encubrimiento encubre otro encubrimiento, más profundo y preocupante. Se refiere a la pérdida de sentido de realidad del propio Presidente de la República. Es evidente que la Casa Presidencial empieza a sentir angustia por el fin del sexenio y que la epopeya desfallece. Pierde brillo en medio de la descomposición interna del partido oficial, del creciente agobio popular por la crisis económica que arrecia, la inflación que crece y el desempleo también, la pandemia que promete tomar nuevas e insultantes modalidades para seguir hostigando al país, la violencia que incrementa y el crimen organizado que cada día ocupa nuevos espacios y la percepción popular de que la corrupción es igual o mayor que en gobiernos anteriores.

Toda la distorsionada percepción de la realidad se resume en el video donde el Presidente pretende aleccionar a los jóvenes a no acumular riquezas cuando sus propios hijos se solazan en los jardines y piscina de su mansión en Estados Unidos. Ya es de preocupación grave el nivel de desprendimiento presidencial de la realidad que se aprecia en ésta imagen.

En este momento se revienta la burbuja y la realidad se asoma en toda su crudeza y violencia. Los colchones protectores, los diques de contención y las mediaciones entre la epopéyica narrativa presidencial y la cruda realidad se hicieron trizas y desaparecieron en la furtiva y traicionera noche, desaparecidos por la realidad que siempre toma preeminencia sobre cualquier narrativa humana fantasiosa.

La epopeya llega a su triste e inglorioso fin, mostrándose ahora como un espejismo. Mientras el gobierno demuestra total incapacidad para resolver los problemas del país (ni siquiera es capaz de comprar medicinas entrado a su cuarto año) la narrativa presidencial es cada vez más fantástica, por no decir fantasiosa. Su lejanía de la realidad debe asustar y preocupar a tirios y troyanos.

En aras de encumbrarse en su discurso, e imponer su narrativa en contra de la realidad, los decibeles de polarización pueden crecer de forma alarmante. Viene la era de los necios, los que buscan arropar al Presidente con argumentos y propuestas cada vez más aberrantes y, francamente, alejadas de la realidad. Esos que existen en todas las sociedades: los aduladores del poder, los buscadores de oro bajo los escombros del derrumbe del edificio institucional del Estado. Hoy esos son más peligrosos, quizá, que el propio Presidente, porque él busca confirmación a su fantasía, mientras ellos buscan una ventaja efímera en la debilidad del poder. Y cuidado con el control sobre las armas.

Lo que finalmente es cierto es que la epopeya, convertida en espejismo, ya tiene fecha de caducidad. Y ese hecho lanza un relámpago de terror en los corazones de los aduladores y los fieles. Porque la salida del Presidente, como y cuando sea, será el fin de esa fantasía que decidió dar la espalda a la realidad e hilar su cuento en una dimensión desconocida aparte.

Lo que hay que procurar es que la desaparición de ese espejismo no signifique el fin cataclísmico del futuro de México. Porque luego tocará la ardua tarea de construir una nueva República, que represente a todas y todos, en paz y democracia.

POR RICARDO PASCOE PIERCE

RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM

@RPASCOEP

