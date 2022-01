Ucrania, la nueva crisis mundial

El mundo está en la antesala de un conflicto bélico que podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial. En un lado está Rusia y su socio Bielorrusia, y del otro Ucrania respaldada por la OTAN.

Aunque se insiste en que la prioridad es explotar la vía diplomática y agotar el diálogo, en los hechos ambos bandos se alistan para lo peor, movilizando tropas, armas, insumos médicos y hasta sangre para transfusiones.

Esta semana hubo un sinfín de reuniones y llamadas bilaterales que no destraban el conflicto. Ninguna de las partes cede en el principal punto: Rusia exige que la OTAN no acepte a Ucrania como miembro de la alianza porque afecta a sus intereses. En tanto, el bloque señala que tiene una política de puertas abiertas y eso no cambiará.

En respuesta, Moscú muestra su molestia asegurando que la cuestión clave en el conflicto es ignorada y no van a permitir que sus preocupaciones sean pisoteadas.

Occidente amenaza con terribles sanciones económicas que afectarían a Rusia y al propio Vladimir Putin, pero la principal inquietud de Europa es cómo abastecerse de gas natural, 40 por ciento de éste les llega desde el país euroasiático, Qatar parece ser una opción.

El gasoducto Nord Stream 2 que llevaría gas de Rusia a Alemania ya está listo, aunque aún no opera, Occidente lo usa como punto de negociación.

Dentro de la OTAN hay discrepancias sobre qué tanto se debe apoyar a Ucrania que no es formalmente un miembro de la alianza. Mientras se preparan no sólo para agresiones físicas, se cree que Moscú podría buscar otras vías como intento de golpe de Estado, campañas de desinformación y ciberataques.

Rusia ha desplegado cien mil soldados en la frontera con Ucrania, mientras que EU tiene a 8 mil 500 elementos en estado de alerta elevada. De acuerdo con el secretario de Defensa, Lloyd Austin Moscú tiene toda la capacidad para actuar.

Rusia asegura que ellos no iniciarán una guerra, pero de acuerdo con la inteligencia estadounidense Moscú estaría alistando un autoataque, un pretexto para la invasión.

Alexander Lukashenko, presidente Bielorrusio, señala que él irá a la guerra para apoyar a su amiga Rusia y promete acoger a cientos de miles de soldados de ese país.

Cabe recordar que Lukashenko está en deuda con Putin, quien le dio un espaldarazo durante las protestas que se oponían a su reelección, en 2020, y que fueron reprimidas con mano dura.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que recibió el Premio Nobel de la Paz 2017, advierte del riesgo de que se usen armas nucleares, lo que sería una catástrofe mundial.

La crisis por coronavirus está pasando a un segundo plano, el mundo enfrenta una peor amenaza; febrero será decisivo.

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

ALEJANDRA.MARTINEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALEJANDRAMTZ_87

MAAZ