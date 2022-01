La tormenta perfecta

La politización de la justicia es demasiado pronunciada en el área criminal en México, sobre todo, en el caso del crimen organizado y el tráfico de drogas. Esta politización inhibió el desarrollo de las profesiones ligadas a la procuración e impartición de justicia. Las Policías tampoco se profesionalizan o modernizan. Hoy México carece de instituciones, personal y práctica de tradición jurídica. Con la posible excepción de la Marina; las Fuerzas Armadas no han podido cumplir con la tarea que les han impuesto los últimos tres gobiernos.

Más allá del enorme déficit institucional en el ámbito criminal, nuestro país ha vivido el efecto de una tormenta perfecta con base a diversos fenómenos; el debilitamiento del narcotráfico en Colombia y el consecuente fortalecimiento del narcotráfico mexicano; el alza en el mercado estadounidense y global de cocaína, heroína y metanfetaminas, y el levantamiento de la veda en la compra de armas desde 2004.

Resultado de lo anterior, en México, uno de cada dos empresarios ha sido víctima de algún delito en el último año (Coparmex). Siendo los delitos más denunciados el robo de mercancía, robo total o parcial de vehículo y extorsión o cobro de piso. La Coparmex registró el mayor repunte durante el último trimestre de 2021.

De acuerdo con datos de esta confederación, los estados con más casos son Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, Jalisco y Nuevo León. La inseguridad ha crecido en todo el país, la estrategia no funciona, eso es claro. La violencia genera una percepción de inseguridad en 70 por ciento de los mexicanos, los que la admiten, ya que pienso que tendríamos que estar ciegos o sordos para no percibir el clima de inseguridad que vivimos. Si a eso le sumamos que casi nadie denuncia los delitos, que las posibilidades de verse reparados en el daño y que los responsables sean castigados son prácticamente nulas. La expansión del comercio de drogas a todos los negocios criminales, aunado a la colusión entre delincuentes y autoridades alimentan esta tormenta perfecta que vivimos. La cereza del pastel es sin duda la estrategia actual de abrazos y no balazos del gobierno.

Nos urge retomar el rumbo, recobrar el valor de la vida y el trabajo honesto. La descomposición social y moral avanza a paso veloz y de manera alarmante. Krauze escribe lo que todos sabemos, basta encender el televisor o escuchar las canciones, la fascinación por los criminales, en especial los narcotraficantes, y el odio al gobierno están coincidiendo en una danza mortal.

Algo se pudrió en México, no lo podemos ni debemos observar sin alarma, sobre todo en los jóvenes, la inversión de sus valores, donde al defraudador, asesino y narcotraficante se le pinta como héroe y a quien lo lleva ante la justicia como un criminal. El sentido aspiracional está deformado completamente.

La única salida es la construcción de un genuino Estado de Derecho y un proyecto a largo plazo.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

CAR