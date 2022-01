Ojo Renata Notni, ya recibiste el primer aviso y ¡soldado avisado no muere en la guerra!

SI AL AÑO DE NOVIOS A DIEGO BONETA LE PARECE DE RISA LOCA CASARSE CON LA NOTNI… A LOS DOS AÑOS, QUE COMO A CUALQUIER HOMBRE SE LE BAJE LA HORMONA, SE DOBLARÁ A CARCAJADAS SI LE MENCIONAN EL MATRIMONIO… OJO RENATA, YA RECIBISTE EL PRIMER AVISO Y ¡SOLDADO AVISADO NO MUERE EN LA GUERRA!

¿Porqué se murió de risa Diego Boneta cuando dijeron que tiene planes matrimoniales después de un año de noviazgo con Renata Notni? ¿Qué le pareció tan cómico de una posible boda? Estoy segura que el precioso Diego será un marido ejemplar…. pero a juzgar por sus carcajadas, el matrimonio no está en sus planes… Según los endocrinólogos, el hombre hormonalmente está más loco por la mujer durante el primer año de noviazgo, después se les comienza a “bajar el amor” por lo que si en dos años le preguntas al divino Diego: -¿y el anillo y la boda pa’ cuándo?- igual se carcajea. ¡Soldado avisado no muere en la guerra y él ya te mandó el primer aviso de lo que piensa del matrimonio!

ALEIDA NÚÑEZ SE ABANICA CON DÓLARES

Aleida Núñez se abanica con dólares desde que conquistó al simpático y pasado de peso petrolero.

Entre ligarte a un muñeco de aparador que te va a cobrar su belleza y le tienes que pagar la hamburguesa o a un galán de medio pelo que apenas te de para una carcachita, mejor te conquistas al de 51 años de edad, Bubba Saulsbury, tejano sin hijos y soltero que te consienta y te dejas consentir.

Aleida decidió pescar un tiburón y ya no hacerle caso a los pececitos.

LOS HOMBRES NO CUIDAN EL NEGOCIO DEL AMOR

Aleida como buena mujer va a consentir a su “sugar daddy”, porque nosotras cuidamos el negocio, ¡los hombres lo arruinan!

Consiguen una mujer mayor consentidora y en vez de agradecer que los mantengan se van a rumbear con la que se les ponga enfrente, eso lo vivió Gaby Spanic, la contrataron para competir en Hungría en: “Dancing with the stars” y se enamoró de su bailarín rumano de 30 años, lo empacó y lo metió a vivir como sultán en su casa de México a todo lujo, él, malintencionado y mal agradecido, mientras ella se iba a trabajar metía a otros hombres en la cama de ella. A diferencia de las mujeres, los hombres no saben cuidar “el negocio del amor”. Predicción = ¡dolor!

CAMILO BLANES NO TIENE PARA PAGAR EL HOSPITAL, ¡SI SE LLEGA A ENTERAR CAMILO SESTO LO QUE ESTÁN HACIENDO CON LA FORTUNA QUE DEJÓ COMO HERENCIA, SE VUELVE A MORIR!

Nadie sabe para quién trabaja, el cantante Camilo Sesto le dejó su herencia a su hijo Camilo Blanes Jr., a quien le quedan semanas de vida a sus 38 años por la vida de excesos que ha llevado, sin embargo, el hijo del cantante no tiene ni para pagar el hospital porque su herencia se la está peleando el ex abogado de su papá, y como es un pillo logró congelar toda esa fortuna en un proceso judicial y le está pastoreando la jugosa herencia.

POR SHANIK BERMAN.

MAAZ