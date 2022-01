¿Tu propósito de año nuevo fue ejercitarte? Te digo cómo lograrlo en compañía de buena música

Si uno de tus propósitos para este 2022 fue bajar de peso, entrar al gym o simplemente cuidar más tu salud haciendo ejercicio, esto definitivamente te va a interesar.

Y es que es bien sabido que la música es la compañera perfecta a la hora de ejercitarnos. Si queremos tener energía y darlo todo en el gimnasio o mientras corres o haces cualquier actividad física, es necesario tener una melodía que marque el “beat” de corazón.

Difícilmente te encontrarás corriendo mientras escuchas una balada. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en realidad es muy sencillo, se debe a que los beats de la música van guiando también los beats de nuestros corazones. Es por esta razón que algunas canciones nos ponen eufóricos y otras nos relajan.

De aquí es fácil deducir que la música que escuchamos para meditar o estando en un spa mientras recibes un masaje de relajación no puede ser la misma que ocupes cuando estás haciendo ejercicio. Tiene lógica ¿no?

Bueno, uno de los propósitos más comunes cada año nuevo es precisamente ejercitarnos más. De hecho, entre los mexicanos, el propósito número 1 es bajar de peso.

Si éste fue el tuyo, ¿Qué tal vas? Considerando que ya pasaron tres semanas desde que inició el 2022.

Si te está costando trabajo, Apple Music llega al rescate. ¿Cómo? Con una serie de mixes a cargo de grandes DJs como: Above & Beyond, Loud Luxury y más; llamada: Fitness DJ Mixes.

Desde el pasado 10 de enero, tuvieron la grandiosa idea de incluir esta serie que está centrada en el ejercicio y la salud. Además, considerando que no nos funciona la misma música para correr que para hacer pesas u otras actividades físicas, “Fitness DJ Mix” se divide en cuatro grandes categorías:

RUN: perfecto si eres amante de correr o si este año piensas entrenar para un maratón.

RIDE: si lo que disfrutas es andar en bicicleta o tal vez patinar.

GYM: para los amantes de cargar pesos pesados.

YOGA: para los que prefieren algo un poco más tranquilo.

Por si esto fuera poco, Apple Music decidió convocar a cuatro Top DJs para que los usuarios puedan escoger las mezclas musicales de acuerdo al tipo de entrenamiento que quieran realizar.

Para los que aman correr, Loud Luxury son los encargados de ponerle el beat a esas mezclas musicales para que no pierdas la motivación. Ambos son corredores desde hace algún tiempo, así que saben a la perfección qué debe sonar para mantenerte activo y con ganas de ir por más. El mix incluye canciones originales, mashups y algunos de los más grandes hits dentro de la música electrónica.

Para los que prefieren un buen paseo en bicicleta, la serie “Ride” es para ti. El encargado de poner los beats indicados para esta actividad fue Aluna, ex miembro de AlunaGeorge, que seleccionó las canciones perfectas para alcanzar los 90 RPM. Incluye temas de otros grandes conocidos como Disclosure, The Prodigy, Jack Ü entre otros. Una mezcla diseñada para todos los niveles de condición física, así que puedes ir a tu ritmo.

Por su parte, Valentino Kahn fue el responsable del mix para el gym; perfecto para el entrenamiento con pesas o incluso una rutina HIIT si te gusta lo intenso.

Para la parte más tranquila, nadie mejor que Above & Beyond para llevarnos a ese mundo de paz que nos da la Yoga. Ellos no son desconocidos en este tema y ya tienen tiempo realizando producciones específicas para esta actividad así como para la meditación.

Así que si no encontrabas esa inspiración necesaria para empezar - o continuar- con tu propósito de ser más saludable en este 2022, aquí tienes el pretexto perfecto. Buena música, ejercicio y sentirte mejor contigo mismo. ¿Se puede pedir algo más?

POR MAJO MONTEMAYOR

@MAJOMONTEMAYOR

FACEBOOK -TWITTER- INSTAGRAM- YOUTUBE ES MAJO MONTEMAYOR

