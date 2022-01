Sombrío panorama económico

En el corte de caja que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que comanda la mexicana Alicia Bárcena, en su estudio Balance Preliminar de las Economías 2021, se observa algo que se ha dicho en diversas ocasiones; la crisis mundial generada por la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las enormes asimetrías de las economías desarrolladas contra las emergentes, tanto en su capacidad de respuesta contra el coronavirus, como en su recuperación económica.

Países con economías avanzadas retomarán su capacidad de crecimiento previsto durante 2022, mientras que las emergentes –como la mexicana– comenzarán a rezagarse, en tanto, la presencia de la enfermedad ha puesto de manifiesto problemas estructurales que ya venían registrándose en la región, lo que traerá como resultado que la mitad de las naciones de América Latina no recuperen sus niveles de crecimiento económico previos a la pandemia hasta 2023.

Otro dato que destaca el estudio elaborado por el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son las desigualdades que existen en la población con acceso a la vacunación bajo esquemas completos, aquí Hugo Beteta, director de la sede subregional de Cepal en México, nos comenta que la conexión entre recuperación sostenible y el rezago depende de la capacidad que tienen los gobiernos en inmunizar a sus poblaciones. Las diferencias se generan en cierta medida entre naciones con capacidad en adquirir vacunas, un ejemplo lo observamos con Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la Unión Europea, que hacia finales de 2021 concentraban alrededor de 40 por ciento de la compra de vacunas a nivel mundial, a pesar que sólo cuentan con 13 por ciento de la población global.

En cuanto a la inflación, el estudio recomienda no combatirla solamente con el aumento en las tasas de interés, advierte que se debe poner atención en tasas de encaje, compra de títulos privados y de gobiernos, regulaciones de flujo de capital y fortalecimiento de la banca de desarrollo, acciones que permitirán mantener la estabilidad macroeconómica sin hacer a un lado la reactivación y creación de nuevos empleos, condiciones fundamentales que podrían mitigar los efectos nocivos de la pandemia.

LOS ESCUCHARON

El trazo del tramo 5 del Tren Maya no afectará la zona urbana del municipio de Solidaridad. La decisión dada a conocer por los titulares de Sedatu, Román Meyer y Fonatur, Javier May, aprovecha los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial existentes –incluso haciendo valer el derecho de vía ya existente–, esto significa que no se expropiarán terrenos en esa parte de la obra, así nos lo hace ver el presidente de la Comisión Inmobiliaria de Coparmex Quintana Roo, Miguel Ángel Lemus Mateos, quien también funge como coordinador del Consejo Consultivo Ciudadanos del Tren Maya.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

PAL