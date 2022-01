Los motivos del Toro

En días pasados, le fue aprobada al senador Félix Salgado Macedonio, la licencia que solicitó a la Cámara alta y el pretexto que utilizó fue que se dedicará de tiempo completo a promover la consulta de Revocación de Mandato, cuando en realidad, el morenista va a promover lo que el partido oficial difunde como “ratificación de mandato”. Sin embargo, en el fondo, el legislador no se va únicamente por eso.

En los corrillos no sólo parlamentarios, se comenta que el llamado Toro sin cerca se va porque su hija Evelyn Salgado no puede con la responsabilidad de gobernar Guerrero, así que las asesorías obligan al senador a trasladarse a su estado natal. Hay otro motivo por el cual Salgado Macedonio abandona su curul, mismo que no hay que perder de vista, porque se trata del escándalo desatado por la propuesta presidencial de nombrar a Pedro Agustín Salmerón como el nuevo embajador de México en Panamá.

De entrada, pareciera no tener relación un hecho con el otro, pero si nos remontamos al reciente pasado del senador Salgado, ahí está la explicación, justo cuando el morenista se lanzó para ser candidato al gobierno guerrerense, y sin que se lo esperara, se topó con el hashtag, #UnVioladorNoSerá Gobernador, porque fue denunciado por ese delito por un par de mujeres, que, por cierto, nunca encontraron justicia.

Lo que siguió fue que la llamada Cuarta Transformación lo defendió con todo, incluido también el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, quien lo acompañó en los plantones que el senador guerrerense puso a las afueras del Instituto Nacional Electoral, (INE), a cuyos consejeros amenazó. Y cierto, Félix Salgado Macedonio no llegó al Palacio de Gobierno de Chilpancingo, pero se valió de su hija, la actual gobernadora, para convertirse en mandatario estatal a distancia, porque es él quien realmente asumió las funciones de gobierno, pero en cuanto a las denuncias por violación que hicieron dos mujeres, no pasó nada.

En el caso de Pedro Salmerón, éste ha contado con la encendida defensa de Palacio Nacional. De hecho, el presidente An - drés Manuel López Obrador ha llamado a que se presenten denuncias ante las instancias correspondientes, “pero ahora ya es un tema polémico… no se puede juzgar a nadie si no hay pruebas, no juicios sumarios, y más, cuando se trata de asuntos políticos”.

El rechazo al nuevo nombramiento de Salmerón se mueve rápidamente por las redes sociales e incluso, el tema ya llegó a la prensa panameña. Una de las denunciantes, Adriana Pineda, ha señalado que cualquier mujer que se atreve a decir lo que pasó, también cuenta como deunciante, lo lamentable es que no le creen. “Nosotras como víctimas y mujeres nos sentimos decepcionadas”. Tal parece que Pedro Agustín Salmerón pasará de acosador a embajador.

POR ADRIANA MORENO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL. COM

